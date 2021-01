Zó ervaren Avansstudenten de avondklok: “Er is meteen streng gecontroleerd”

Het eerste weekend met een avondklok zit erop. Na negen uur overheerste een leeg straatbeeld. Hoe zijn Avansstudenten dit weekend doorgekomen en wat kun je volgens hen doen tegen de verveling?

Vierdejaarsstudent Communicatie Demi Kok moest afgelopen weekend na het ingaan van de avondklok nog op pad. “Ik werk bij de Albert Heijn in Utrecht en woon in Breda. Daardoor ben ik altijd nog even onderweg voor ik thuis ben. Dit weekend had ik dan ook mijn werkgeversverklaring op zak.” Ze werd niet staande gehouden om zich te verantwoorden, maar een van haar collega’s wel. “Er is meteen streng gecontroleerd op de avondklok”, merkt ze op.

Rowena Brandt, tweedejaarsstudent aan de Pabo, vindt de avondklok helemaal niet zo vervelend. “Naar mijn idee is het echt nodig”, zegt ze. Feestjes die gewoon doorgaan, mensen die de avondklok omzeilen door bij vrienden te blijven slapen en relschoppers, zijn volgens de Pabostudent gewoonweg belachelijk en irritant. “Daardoor duurt al deze ellende alleen maar langer.”

Videobellen

Hoe langer die ‘ellende’ duurt, hoe langer je ook je familie en vrienden niet ziet. “Ik videobel daarom graag met mijn vriendinnen”, vertelt Rowena. “Maar een gezellige avond thuis met mijn familie vind ik net zo leuk.” Haar tip: “Organiseer een tapasavond. Dat is naast gezellig ook lekker.”

Voor iedereen die nu al als een berg tegen het aankomende weekend opziet, heeft derdejaars Bouwkundestudent Maroul Abboud dé tip. “Bel vrienden of familie op die je al een langere tijd niet hebt gesproken. Zonder corona had ik dat nooit gedaan, maar het is heel leuk om met hen te videobellen. Zo laat je weten dat je aan ze denkt en ik vind het ook leuk om te weten wat hen nu bezighoudt in het dagelijks leven”, vertelt ze. “Als anderen het fijn vinden om hun verhaal aan mij te vertellen en daar blij van worden, dan word ik dat zelf ook.”

“Speel via videobellen spelletjes met anderen”, zegt Communication & Multimedia Designstudent German Bosch. “Zoek een nieuwe hobby, lees een goed boek, maak muziek en rust uit.”

‘Corona-fysio’

Als je je niet alleen in de avond, maar ook overdag te pletter verveelt, heeft German nog een ander goed idee. Sinds hij in oktober zelf corona had, doet hij namelijk aan ‘corona-fysio’. Dat houdt in: “Iedere dag wandelen! Twintig minuten in de ochtend, een uur in de middag”, vertelt hij. Het beste is volgens hem om vaste wandeltijden in te plannen. “Ik ben mijn conditie kwijtgeraakt en wandelen is de eerste stap om die weer op te bouwen. Tien kilometer hardlopen deed ik voor corona, maar dat lukt nu niet meer.”

Hij waarschuwt anderen over de nasleep van het virus. “Op sommige dagen heb ik weinig zuurstof en ben ik zwak. Je hoort vaak alleen over de gevolgen bij ouderen, maar jongeren moeten niet denken dat ze vanwege hun leeftijd safe zijn.”