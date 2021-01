Zo gaat het er in coronatijd aan toe bij de ICT-support

De ICT-support bij Avans aan de Onderwijsboulevard

Medewerkers van de ICT-support hebben het sinds de coronacrisis niet drukker gekregen. Wel zijn het nu vooral docenten die zich met vragen melden. ”Op afstand helpen is wel moeilijker.”

De medewerkers van de ICT-support werken nog ‘gewoon’ fulltime op locatie. Dat vindt Youp de Wijs, ICT-supportmedewerker bij de Onderwijsboulevard, wel prettig. ”Het is even een uitje, weg uit de huiselijke sfeer”, zegt hij lachend. ”Het voelt wel raar. Normaal is er veel reuring op school. Nu dat er niet is, is het wennen.”

Niet onveilig

Ondanks het feit dat studenten alleen nog op Avans zijn voor tentamens of praktijkonderwijs, ziet De Wijs dat het er soms toch erg druk is. ”En stiekem ben je zelf ook al snel met aardig wat mensen in contact. Je kunt zo de lul zijn en besmet raken. Gelukkig is dat nog niet gebeurd”, zegt hij. Zelf nam de helpdesk een tijd geleden al maatregelen. Er staan schotten tussen de bureaus, er wordt flink afstand gehouden en iedereen draagt mondkapjes. ”Ik voel me daarom niet onveilig.”

Anders druk

Sinds de coronacrisis hebben de medewerkers van de helpdesk het niet drukker gekregen. ”Het is alleen anders druk geworden”, zegt De Wijs. ”Voor corona waren we druk met het helpen bij vragen over wifi of printers die het niet deden, computers bij Avans zelf of evenementen. Nu zijn we druk met vragen over Teams, Office365 en de uitgifte van spullen voor de thuiswerkplek van medewerkers.

De Wijs merkt dat vooral docenten zich met vragen bij de ict-support melden. Die gaan vaak over basisdingen die nodig zijn om thuis college te kunnen geven. ”Op afstand helpen is dan wel moeilijker. Ze begrijpen niet altijd wat we bedoelen. Het aansluiten van een kabeltje kan op afstand bijvoorbeeld best lastig zijn”, zegt De Wijs. ”Normaal vraag je zoiets al snel aan een collega bij je op de kamer. Nu komen ze bij ons.”

Proces digitalisering versneld

Het vele thuiswerken en digitaal gaan is uit noodzaak geboren. Dat ziet De Wijs niet als iets negatiefs. ”Ik denk dat we dit na corona blijven doen. Het proces van digitalisering is nu alleen versneld”, zegt hij. ”Sommige medewerkers hebben dat altijd gelaten, omdat het nooit echt nodig was. Nu moeten ze, en kunnen ze het ook. Het zijn snelle leerlingen!”

Tot slot heeft De Wijs ook nog wel een tip voor medewerkers en studenten die thuis lessen geven of volgen. ”Houd je kinderen bij je spullen uit de buurt. We merken dat veel dingen stuk gaan doordat kinderen er mee hebben gespeeld”, zegt hij lachend.