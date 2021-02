Afgestudeerd en fulltime YouTuber: ‘Dit zag ik niet aankomen’

In 2019 studeerde Devin van der Wiel af aan Communication & Multimedia Design in Breda en nu maakt hij deel uit van het YouTube-kanaal Tour De Tietema. Samen met wielrenner Bas Tietema en mede-creatieveling Josse Wester heeft hij het wiel van de sport opnieuw uitgevonden, namelijk online. En of 70.000 abonnees en 7 miljoen views nog niet genoeg zijn, is Devin ook nog eens gekroond tot Fietser van het Jaar 2020.

Het begon allemaal na Devins afstudeerstage, toen hij in contact kwam met wielrenner Bas Tietema. Devin liep stage in de wielrenwereld, maar gericht op media en content, op een fiets had hij nog nooit gezeten. Het idee ontstond om een soort ‘StukTV-achtig’ kanaal te beginnen dat de wielrensport wat leuker moest gaan maken. “Alles is zo statisch rondom die sport. Het is allemaal journalistiek, maar echt entertainment is het niet”, vertelt Devin. Voordat ze écht iets gingen creëren, sloot Josse zich aan en werd ‘Tour de Tietema’ geboren. Met Bas Tietema in de hoofdrol en Devin en Josse als creatievelingen die zorgen voor content, film en montage.

Challenges

Tijdens het eerste avontuur in Frankrijk ging de serie met name om challenges. “In iedere aflevering deden we een uitdaging die we kregen van kijkers. Het uitdelen van pizza’s aan de ploegen of een stuk meefietsen met ‘de tour’ zijn daar voorbeelden van”, zegt Devin. “Dat concept sloeg behoorlijk aan, de Volkskrant noemde het zelfs ‘de redding van het wielrennen’”.

Zelf in de hoofdrol

Het trio kreeg een vast publiek en partners meldden zich aan. Daarom trok Tour de Tietema zich eind 2019 even terug om na te denken over 2020. Er waren grootse plannen, maar die konden helaas niet doorgaan door de coronapandemie. Daarom kwamen ze met een nieuw idee voor een serie: Devin, die nog nooit op een fiets had gezeten, de Ronde van Vlaanderen laten rijden.

In de serie kreeg Devin vijftig dagen om zichzelf voor te bereiden op de Ronde van Vlaanderen.“Ik ben normaal gezien cameraman en editer en had opeens de hoofdrol. Ik had geen idee of mensen dat zouden waarderen, maar onverwacht kreeg het veel aandacht. Ik kreeg zoveel steun en kijkers leefden echt met mij mee, dat was heel bijzonder”, vertelt Devin. Zijn weken bestonden uit leven als een professional: eten, drinken en sporten om de wedstrijd uit te kunnen rijden. Teamleden Bas en Josse deden ook mee, maar hadden meer ervaring. De grote vraag was of Devin het zou redden. ‘Onze weg naar de Ronde van Vlaanderen’ is op YouTube te zien.

Fietser van het Jaar

“Dat ik iets met wielrennen zou gaan doen, had ik wel verwacht. Maar dat ik daadwerkelijk full-time zou gaan ‘youtuben’, zag ik níét aankomen”, bekent Devin. En dat hij ook nog eens verkozen is tot ‘Fietser van het Jaar 2020’ door de sportsite bicycling.com, voldoet aan geen enkele verwachting.