Al fietsend zamelt Avansstudent Milco geld in om deelname Olympische Spelen te kunnen betalen

Trampolinespringer Milco Abrahams gaat zondag 200 kilometer fietsen. Hij begint in Oss, om zo via Den Bosch, Rotterdam, Den Haag en Haarlem in Amsterdam uit te komen. Dat doet de student Communication & Multimedia Design om geld op te halen voor zijn grote droom: deelname aan de Olympische Spelen.

Hij móet wel zelf in actie komen om geld op te halen, zegt Milco. Turnbond KNGU ziet trampolinespringen sinds 2019 namelijk niet meer als topsport. Daardoor moet de Bossche tweedejaarsstudent alle kosten rondom internationale toernooien zelf betalen. ”Per wedstrijd is dat gemiddeld 3000 euro. Dat lukt me niet. Mijn ouders helpen me, maar kunnen ook niet alles betalen”, vertelt Milco, die jaarlijks al snel zes à acht wedstrijden heeft.

Moet lukken

Omdat hij nu toch veel thuiszit en ook niet mag trainen, besloot Milco daarom een fietstocht te gaan maken langs een aantal Nederlandse steden en zich te laten sponsoren. Dat idee ontstond toen hij een tijdje geleden naar zijn vriendin in Leusden fietste. Een tocht van zo’n drie uur. ”Dat was best zwaar, maar uiteindelijk viel het mee. 200 kilometer moet dan ook wel lukken, dacht ik.”

Beste ter wereld

Deelname aan de Olympische Spelen van dit jaar in Tokio kwamen nog net wat te vroeg voor de trampolinespringer. Milco richt zijn pijlen daarom op die van 2024 in Parijs. ”Die zie ik mezelf wel halen. Ik vind mezelf nu al een van de beste trampolinespringers ter wereld, en ik ben pas 19. Over vier jaar ben ik als het goed is een stuk beter. Dat zegt mijn trainer ook. Al is trampolinespringen een onzekere sport. Als je één fout maakt, kan het voorbij zijn.”

Getroffen ondernemers

De talentvolle sporter, die al eens het NK won en brons haalde op een WK, haalt niet alleen geld op voor zichzelf. Hij zamelt ook geld in voor ondernemers die het moeilijk hebben door de gevolgen van de coronacrisis. ”Ik fiets daarom door steden die zijn getroffen door de avondklokrellen van januari” vertelt Milco, die ook langs zijn trainingshal, Avans en het huis van zijn oude trainer wil fietsen. ”80 procent van alles wat ik ophaal gaat naar ondernemers, 20 naar mijn eigen potje.”

Achtertuin

En dan is er nog iets wat Milco met zijn actie hoopt te bereiken: de sport trampolinespringen op de kaart zetten in Nederland. Want veel mensen hebben volgens de Avansstudent een totaal verkeerd beeld van wat hij doet. ”Ze zien het als sport die je op een trampoline in je achtertuin beoefent, niet als Olympische sport”, zegt hij. ”Ik heb de laatste tijd al veel media-aandacht gekregen. Daar ben ik heel blij mee.”

Milco in actie

Bandenplakset

Omdat Milco wel van een uitdaging houdt, legt hij de tocht af op een normale fiets. Zonder versnellingen. Met Google Maps hoopt hij uiteindelijk in Amsterdam te komen. Op dit moment is hij nog vooral druk bezig met het regelen van een windjack en een bandenplakset, voor het geval hij panne krijgt. ”Ik heb er zin in, maar het wordt een helse tocht. Ik weet nu al dat ik aan het einde half dood zal zijn”, vertelt Milco lachend. ”Maar ik ben een topsporter en heb doorzettingsvermogen. Ik ga het halen!”

Wil jij bijdragen aan de actie van Milco? Dan kan je op deze pagina doneren.