Alumnus Daan de Kort maakt goede kans op Kamerschap: ‘Voelt heel onwerkelijk’

De kans is groot dat er binnenkort een oud-student van Avans Tweede Kamerlid wordt. Daan de Kort studeerde Bestuurskunde en staat op nummer 28 van de kieslijst van de VVD, dat in de peilingen op 38 zetels staat. ”We moeten kernenergie overwegen.”

Toen Daan de Kort in 2008 plotseling visueel beperkt werd, begon men vanuit allerlei instanties aan hem te trekken. Zo móest hij naar een andere middelbare school, want op zijn toenmalige school zou hij door zijn beperking onmogelijk kunnen blijven. “Dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde de keuzevrijheid hebben om daar zelf over te beslissen”, vertelt De Kort, die op die leeftijd al aardig maatschappelijk actief was. Zo was hij onder meer voorzitter van de leerlingenraad. Rond die tijd werd de VVD zijn partij. “Keuzevrijheid paste het beste bij die partij. En ik kwam uit een ondernemende familie, dat speelde ook mee.”

Kijkje achter de schermen

In 2011, toen De Kort nog bij Avans studeerde, begon zijn politieke carrière. Hij werd actief voor de VVD in Veldhoven. In eerste instantie baalde De Kort dat hij dat vlak ná de gemeenteraadsverkiezingen deed. Gedreven dat hij was, wilde hij immers gelijk de raad in. ”Maar achteraf bleek dat juist wel fijn. Zo kon ik eerst achter de schermen meekijken hoe het eraan toeging. Bij de daaropvolgende verkiezingen in 2014 kon ik mijn kennis die ik tijdens mijn studie had opgedaan inzetten en werd ik via voorkeursstemmen in de Gemeenteraad verkozen”, vertelt De Kort, die vier jaar later lijsttrekker was en zelfs wethouder werd, trots.

Daan (links) bij Avans

Blauwe zetel

De VVD is de grootste partij van Nederland en staat in de peilingen momenteel op 38 zetels. De Kort staat op 28 plaats in de lijst. Dat betekent dat de kans er dik in zit dat hij straks de Kamer ingaat, waar oud-Avansstudent Jesse Klaver al zit. ”Dat voelt heel onwerkelijk. Ik kijk al jaren naar de debatten in de Tweede Kamer. Straks zit ik misschien zelf in zo’n blauwe zetel! Dat is wel een beetje een droom die uitkomt. Ik wil het echt heel graag.”

Millenials

Dat De Kort ondanks zijn beperking zijn middelbare school heeft afgerond, in 2015 zijn diploma bij Avans haalde en nu kans maakt op het Kamerschap, vindt hij erg mooi. Het vormt volgens hem dan ook geen belemmering op zijn mogelijke werk in Den Haag. Via spraaksoftware kan hij naar stukken luisteren in plaats van lezen. ”Je moet je niet laten beperken door je beperking. Ik wil me inzetten voor anderen met een beperking”, zegt De Kort, die ook blij is dat hij als enige twintiger van de grootste partij van Nederland de kamer in kan gaan.

”Je moet je niet laten beperken door je beperking”

”Het is goed dat er ook millennials in de Kamer komen. Kwesties als de klimaatcrisis, wonen en onderwijs; die vind ik belangrijk. Nu is het zo dat een studieschuld starters tegenhoudt op de woningmarkt. Dat zou niet zo mogen zijn.”

Kernenergie

Het aanpakken van de klimaatcrisis wil de VVD mede mogelijk maken door te kijken naar kernenergie. Door de hoge kosten van een centrale en de mogelijke kans op ernstige ongelukken zijn veel andere partijen daar op tegen. ”Ik vind dat we het niet moeten uitsluiten. In een interview in De Volkskrant vertelden leden van GroenLinks zelfs dat we het moesten overwegen. Dat was twee jaar geleden ondenkbaar geweest. We zien wel waar het schip strandt.”

Het promofilmpje van Daan de Kort voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen

Verder staat in het partijprogramma van de liberale partij dat er een beperking moet komen op het aantal internationale studenten. Nederlandse studenten zouden daardoor vaker op de instelling van hun keuze terechtkomen. Dat zou eventuele gevolgen kunnen hebben voor Avans, waar in 2019 nog 483 internationale studenten studeerden. ”Maar dat sluit niet uit dat ze helemaal niet meer welkom zijn’’, aldus De Kort. ‘’We willen de juiste balans zien te houden. Het kan zeker ook een toevoeging zijn. Het geeft een bepaalde culturele dynamiek.”

Netwerken

De maatschappelijke betrokkenheid van de alumnus, die studievereniging SV Collegium oprichtte, heeft hem veel gebracht. De Kort raadt het dan ook iedere student aan ook een bestuurlijke functie te bekleden. ”Of dat nou in de politiek of bij een voetbalvereniging is, maakt niet uit. Je leert er sowieso van, het staat goed op je cv en is ook gewoon heel leuk”, aldus De Kort die aangeeft dat je dan ook gelijk mensen leert kennen. ”Dat is heel belangrijk. Als je ver wil komen gaat het er ook niet per se om wat je kunt, maar wie je kent. Natuurlijk moet je wel íets kunnen, maar een netwerk brengt je verder.”

Daan de Kort bij Avans

DNA

De Kort is een Brabander in hart en nieren. Hij voorziet een mooie toekomst voor de zuidelijke provincie, die hij graag onder de aandacht wil brengen bij zijn potentiële collega’s in Den Haag. ”Brabant is de tweede economische regio van Nederland. De economie van de toekomst bevindt zich hier”, vertelt hij. ”Brabanders zijn innovatief, dat zit in ons DNA. Daar mogen we best trots op zijn en daar wil ik graag meer aandacht voor. We hebben meer Brabanders nodig in de Kamer!”

Mocht De Kort in het geval van een grote verkiezingsnederlaag toch niet de Tweede Kamer ingaan, is het niet zo dat zijn leven in duigen valt. ”Dan heb ik nog steeds een mooie baan als wethouder in Veldhoven. Ik heb niets te verliezen. Ik geniet hier elke dag en ben nog jong genoeg. In dat geval komen er vast wel weer kansen op mijn pad, die ik wel zelf moet afdwingen.”