Avans start pilot met zelftests voor studenten en docenten

Avans Hogeschool start samen met het Amphia Ziekenhuis in Breda en laboratorium Microvida een pilot met corona- thuistests. Ook de Hogere Agrarische School (HAS) en het Koning Willem 1 College in Den Bosch doen mee. De pilot is goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het doel is om meer en op een veilige manier onderwijs op locatie te geven. Met de pilot willen ze kijken of de thuistests op grotere schaal kunnen worden ingezet om coronavrije bubbels te realiseren voor studenten en docenten.

Studentnummer

Door middel van een zelftest controleert de student of hij of zij wel of geen corona heeft. De test is gekoppeld aan hun studentnummer en duurt zo’n 15 minuten. Mocht de student negatief zijn, mag hij of zij naar school. Hoe de werkwijze exact verloopt wordt volgende week duidelijk.

Lid van het College van Bestuur van Avans Jacomine Ravensbergen reageert: “Veel jongeren verlangen naar fysiek onderwijs en het ontmoeten van hun studiegenoten. Ik hoop dat deze pilot dat voor hen mogelijk gaat maken.”

In eerste instantie zal de pilot voor studenten en docenten zijn die praktijkonderwijs op locatie hebben en waar het soms lastig is de anderhalve meter afstand te bewaren.