Bied mee op het áller-allereerste biertje in de Bossche horeca

Burgemeester Jack Mikkers opent de veiling

Wil jij na de lockdown het áller-allereerste biertje in de Bossche horeca drinken? Bied dan mee op veilingsite allerallereerst.nl. Burgemeester Jack Mikkers opende vrijdagmiddag op de markt in Den Bosch de eerste tien kavels. ‘We gaan straks helemaal los, in Den Bosch.’

Op de veilingsite kan iedereen bieden op de eerste dingen die na de lockdown hopelijk weer mogen. Een eerste biertje, een eerste dansje op de bar, de aller-allereerste fles Moët-champagne; de lijst is lang. Elke week zijn nieuwe kavels te koop. Verschillende Bossche ondernemers hebben zich bij het initiatief aangesloten.

Terras met uitzicht op stadhuis

Ook Mikkers zelf is enthousiast over het originele idee, vertelde hij na een feestelijke opening met confetti op de markt. Hierbij werd gehoor gegeven aan de coronamaatregelen. ”Ik kijk ernaar uit om op een terrasje te zitten, met uitzicht op het stadhuis, en om te buurten met anderen”, vertelt hij. ”Ik mis het contact met anderen echt. Het fijne en mooie aan mijn werk is juist dat je veel contact hebt met anderen. Nu is alles digitaal.”

John de Bever

De burgermeester neemt binnenkort zelf ook een kijkje op de site om ergens op te bieden. ”Dansen op de bar en een kappersbeurt is niets voor mij, maar ik houd erg van de muziek van John de Bever. Dus misschien dat ik daar iets mee ga doen”, aldus Mikkers. ”We gaan straks helemaal los, in Den Bosch.”