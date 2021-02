Bij het ISO gaat het verkiezingsdebat wél door

Dit weekend ging er plotseling een streep door het verkiezingsdebat van de Algemene Onderwijsbond. Maar woensdagavond krijgen de politici toch hun kans: studentenorganisatie ISO heeft acht partijen gestrikt voor haar eigen online verkiezingsdebat.

Het moet binnenskamers gedonderd hebben bij de vakbond, want het AOb-verkiezingsdebat is op het laatste moment afgelast. Diverse leden konden niet accepteren dat Tweede Kamerlid Harm Beertema van de PVV eraan zou meedoen.

Het programma van de PVV neemt afstand “van alles waar de AOb in missie en visie voor staat”, aldus een verklaring. De partij heeft uiteraard woedend gereageerd.

Geen PVV

Aanstaande woensdag houdt het ISO een eigen verkiezingsdebat. Acht andere partijen doen daaraan mee. Dat zijn VVD, CDA, D66, SP, GroenLinks, PvdA, SGP en PvdD. En de PVV is daar dus niet bij.

“We hebben elke partij benaderd, maar sommige partijen, zoals de PVV, lieten niets van zich horen”, zegt Çoban. “Andere partijen, zoals de ChristenUnie, wilden wel meedoen maar waren niet in de gelegenheid.”

Heeft het ISO (anders dan de AOb) geen moeite met het uitnodigen van de PVV? Nee, zegt Çoban. “Hoe verder je van mensen afstaat, hoe beter het is om in debat te gaan. Het is ook niet aan een studentenorganisatie om daarin een grens te trekken. Mocht de PVV alsnog aankloppen, dan zijn ze welkom.”

Kieswijzer

Het ISO heeft eerder deze maand voor studenten een soort kieswijzer gemaakt: een website die de ‘hordeloop’ van het hoger onderwijs volgt en bij elke horde laat zien hoe de partijen erover denken. Eerst komt de studiekeuze, dan toelating en selectie, dan studiefinanciering enzovoorts.

Sindsdien hebben partijen sommige ‘witte vlekken’ ingevuld, zegt Çoban. Ze hoopt dat de (kandidaat-)Kamerleden in het debat nog meer kunnen vertellen. “We horen graag het verhaal achter de standpunten.”

In de aanloop naar de verkiezingen heeft ze politici nog niet kunnen betrappen op een verandering van hun standpunten voor het hoger onderwijs. “Maar de partijen worden wel explicieter, en dat is alleen maar goed.”

Online

Het ISO-evenement Studentikeus voor iedereen te volgen via Teams. Datum en tijd: woensdag 17 februari van 19.30 tot 21 uur. De politici gaan in debat over medezeggenschap, bindend studieadvies, studentenwelzijn en flexibilisering van het onderwijs.