Bijbaan: oppassen bij Avansmedewerkers thuis

Foto: Julia M Cameron via Pexels

Avansmedewerkers die het lastig vinden om hun werk te combineren met de zorg voor hun kinderen, kunnen meedoen aan een pilot waarbij Avans studenten inzet als oppas of ondersteuner bij thuisonderwijs.

Het gaat om docenten en andere medewerkers die op vaste tijden aanwezig moeten zijn of op een andere manier niet flexibel zijn in het plannen van hun werkzaamheden.

Avansstudenten passen op in het geval van jonge kinderen en ze helpen oudere kinderen – tot 16 jaar – met hun schoolwerk. In eerste instantie kunnen studenten van de Pabo, de Academie voor Sociale Studies in Den Bosch en de Juridische Hogeschool zich aanmelden. Het is voor hen een tijdelijke bijbaan op uitzendbasis en ze hebben een Verklaring omtrent gedrag nodig.

Een uitzendbureau koppelt Avansstudenten en -medewerkers aan elkaar. Het kost de medewerkers niets, Avans betaalt. De ondersteuning is voor maximaal 24 uur per week en alleen op dagen en uren dat diegene voor Avans werkt. Medewerkers en studenten moeten de coronamaatregelen strikt opvolgen.