Brand in studentenflat: tientallen studenten op straat

In een studentenflat in Amstelveen is zaterdagavond brand uitgebroken. Vijf bewoners raakten gewond, enkele tientallen moesten hun woning uit. Er ging geen centraal alarm af, maar volgens woningbouwvereniging DUWO hoefde dat ook niet.

De brand ontstond op de vierde verdieping van een flat in de studentenwijk Uilenstede, waar veel studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam wonen. Van de vijf gewonden moesten er twee naar het ziekenhuis wegens rookvergiftiging.

Crowdfunding

De geëvacueerde bewoners werden ondergebracht in het sportcentrum van Uilenstede. De meesten konden later in de nacht weer terug naar hun woning, meldt universiteitsblad Ad Valvas. Bij enkele bewoners was de rook- en waterschade te groot. Voor hen is een crowdfundingactie opgezet.

Geen centraal alarm

Een van de bewoners klaagt dat er geen centraal brandalarm is afgegaan en dat bewoners elkaar moesten waarschuwen. Hij heeft een brief aan woningbouwvereniging DUWO geschreven die al door tientallen bewoners is ondertekend, aldus NH Nieuws. Het had veel slechter kunnen aflopen, is de strekking.

Een woordvoerder van DUWO zegt dat iedereen erg is geschrokken, maar dat de flat aan alle eisen voldeed. Een centraal brandalarm is volgens haar niet vereist voor deze flat. Sommige andere gebouwen hebben zo’n alarm wel, maar het nadeel daarvan is dat het ook afgaat als studenten ’s nachts een broodje laten aanbranden. “Bewoners reageren er vaak niet meer op.”

De brandweer heeft volgens haar eerst de vierde verdieping ontruimd waar de brand ontstaan was en vervolgens alle bovenliggende etages. Daarbij is ook aan de bewoners gevraagd om elkaar te waarschuwen.

Gevaarlijk

Studentenwoningen hebben lang niet altijd goede rookmelders hangen en soms staan er kratjes, fietsen of wasmanden voor de vluchtwegen. Het maakt brand in studentenwoningen nog gevaarlijker.

Op de website van de Landelijke Studentenvakbond kun je de brandveiligheid van je eigen woning checken: zijn er blusmaterialen, is er een vluchtplan, ken je de risico’s van koolmonoxidevergiftiging?