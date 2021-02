Coronacompensatie: ‘Geef studenten een extra studiejaar cadeau’

Foto: Pixabay

Studeren is in coronatijd niet wat het zou moeten zijn: dus kan het kabinet jongeren niet een extra studiejaar cadeau doen? Daarvoor pleiten de bestuursvoorzitters van de Christelijke Hogeschool Ede en de Hogeschool Rotterdam.

Bestuursvoorzitter Jan Hol van de CHE doet zijn oproep in een open brief aan demissionair premier Mark Rutte. Studenten hebben veel last van de crisis, schrijft hij. Ze lopen vertraging op, presteren slechter, zijn minder vrolijk en maken zich zorgen over hun toekomst.

Donatie

“Weet, Mark, dat we er alles aan doen om onze studenten zo goed mogelijk te begeleiden”, staat in de brief. “Maar wat wij niet kunnen, is hun meer financiële lucht en ruimte geven tijdens hun studietijd.”

Hol wijst erop dat Rutte zelf maar liefst zeven jaar heeft kunnen studeren op kosten van de belastingbetaler. Hij stelt daarom voor om de huidige generatie jongeren een extra studiejaar cadeau te doen, dankzij een “donatie” van minister Wopke Hoekstra van financiën. Dan kunnen ze vijf jaar studeren in plaats van vier, schrijft hij. “Nog altijd twee jaren minder dan jouw verblijf aan de Leidse universiteit.”

Loyaliteit

Bestuursvoorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam deed vorige week in een blog een soortgelijke oproep. In coronatijd zouden jonge mensen hun recht op studiefinanciering, collegegeld of lesgeld een extra jaar moeten behouden, oppert hij. “Ze behouden hun rechten om te studeren en alles wat daarbij hoort.”

Zo krijgen jongeren een jaar van hun jeugd terug, meent Bormans. “Ik weet het, het kost geld, maar wat een mooi loyaliteitsgebaar zou dat zijn.”

Petitie

Studentenorganisaties en politieke partijen roepen al sinds het begin van de coronacrisis om financiële compensatie voor studenten. Van het kabinet krijgen dit studiejaar opnieuw alleen afstudeerders 535 euro terug, oftewel drie maanden collegegeld.

Een Amsterdamse student startte vorig jaar zelf maar een petitie voor collegegeldkorting. Hij omschreef studeren aan de universiteit of hogeschool in coronatijd als “de duurste streamingsdienst van Nederland”. Zo’n 12 duizend ondertekenaars zijn het daarmee eens.