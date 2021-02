Automatische toiletbrillen leverden Jairo geen geld op, wél leerzame lessen

Links: Jairo na zijn verdediging bij Avans. Rechts: recente foto Jairo

Al die ondergezeken toiletten op openbare locaties? Een doorn in het oog van voormalig student Commerciële Economie Jairo Verlaan. Met zijn minorgenoten ontwikkelde hij daarom tijdens zijn studie in 2017 P-Pall: een veer die de wc-bril omhoog houdt en daardoor droog en schoon blijft. Ze waren overtuigd van een mooie toekomst.

Verlaan wist het zeker: P-Pall zou een winstgevend bedrijf worden; aan vraag was namelijk geen gebrek. Gesprekken over grote bestellingen voor de Hogeschool van Amsterdam en verschillende cafés in de hoofdstad waren al gevoerd, nog voor er een prototype lag. ”We kregen veel media-aandacht en het concept zat goed in elkaar”, blikt Verlaan terug. ”Maar we kwamen er al snel achter dat het afleveren van een werkend product een stuk lastiger was.”

Dat zat hem in de technische werking van het ‘plasmaatje’, zoals de oud-Avansstudent het product zelf gekscherend noemt. Het product bestond uit een verensysteem dat een wc-bril eenvoudig omhoog houdt en ook weer naar beneden kan laten zakken. ”Er kwam veel kracht op de veer te staan. Daardoor kon de pot kapotgaan. En er waren ontzettend veel soorten toiletten. We moesten zo’n 30.000 euro inleggen om het op grote schaal werkend te krijgen. Dat had ik toen niet. En nu trouwens ook niet”, vertelt Verlaan lachend.

P-pall, de veer bevindt zich aan de rechterkant.

In de rubriek ‘Hoe gaat het met…’ spreekt Punt met alumni die in het verleden ook al eens zijn geïnterviewd. Hoe blikken zij terug op hun periode bij Avans, werken ze nog aan dezelfde projecten als toen en wat zijn hun dromen? Punt sprak Jairo in mei 2017. Hij zat toen in zijn vierde jaar.

Na de minor besloot Verlaan het project los te laten en besloot hij zich op zijn afstuderen te focussen. En toen hij ook nog eens ziek werd, had hij al helemaal andere dingen aan zijn hoofd. Desondanks ziet de alumni zijn ondernemersfase niet als een mislukt project. ”Dat is ondernemen. Niets gaat in een keer goed. Het idee was goed, maar er bleken een hoop haken en ogen aan te zitten. Toch was het een leuke, leerzame periode”, vertelt Verlaan.

”Ik leerde samen te werken, hoe ik commerciële krachten kan inzetten en hoe ik het best bedrijven kan benaderen. Dat doe ik nu bij mijn eigen werk ook. Daarnaast heb ik er leuke vrienden aan overgehouden.”

Zo nu en dan heeft Verlaan nog wel eens appcontact met zijn kompanen. Twee van hen zijn onder de naam Lifth doorgegaan. Binnenkort maken ze een doorstart. ”Het is mooi dat het idee nog leeft. Misschien sla ik mezelf nog wel eens voor mijn kop als zij straks multimiljonair zijn. Hopelijk sturen ze me dan nog eens een cadeautje, haha!”

Jairo (rechts) met Sibout, Jeppe en Joren

Zelf werkt de alumni, die door zijn gezondheidsklachten uiteindelijk in 2019 afstudeerde, tegenwoordig als accountmanager bij European Diesel Card. Daar voert hij acquisities uit, sleept hij deals binnen en regelt hij brandstofgerelateerde zaken voor klanten. ”Heel leuk, divers werk. Met een commerciële kwinkslag voor het bedrijf help ik andere bedrijven en mkb-organisaties. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ik geniet van samenwerken”, zegt Verlaan, die zijn werk gewoon vijf dagen per week op kantoor mag uitvoeren.

‘’Daar ben ik heel blij mee. Ik woon alleen, dus dat ik mijn sociale contacten kan onderhouden is fijn. Mijn werk kan ik er ook gewoon beter uitvoeren. Op die manier houd ik ook binding met mijn bedrijf. Wel dragen we mondkapjes en houden we afstand, uiteraard.’’

De 6 jaar dat Verlaan Commerciële Economie in Breda studeerde waren al met al heel mooie jaren, zo blikt hij tevreden terug. ”Het was een heel brede studie, die ik destijds daarom ook vaak vervloekte. Maar terugblikkend was dat juist wel fijn. Of je alle theorie die je krijgt ook toepast weet ik niet, maar ik heb het wel meegenomen”, aldus Verlaan.

”Het was een heel brede studie, die ik destijds vaak vervloekte”

”Avans was een leuke school, waar ik veel contacten heb opgedaan. Ik ben in mijn tweede jaar van Goes naar Breda verhuisd om te genieten van het Bredase leven. Veel van mijn vrienden klaagden destijds vaak over hun hogescholen. Bij Avans ging er ook weleens iets mis, maar was het er al met al echt goed geregeld.”

Voor studenten die ook bezig zijn met het opzetten van een onderneming geeft Verlaan, net als Leroy in de eerste aflevering deed, tot slot graag wat tips. ”Geloof in wat je wilt doen. Dat klinkt vaag, maar het is echt zo. Laat je ook niet afleiden door de opmerkingen van anderen. En weet dat het altijd goedkomt. Misschien niet direct, maar uiteindelijk wel.”