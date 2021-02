Expositie Hong Kong Experience: ‘Doe je mee? Ben je er klaar voor?’

Bron: studenten van minor Meaningful Data Design.

Tijdens de multidisciplinaire minor Meaningful Data Design hebben Avansstudenten gewerkt aan een expositie over de protesten in Hong Kong. Inwoners demonstreren daar tegen de groeiende macht van China. De studenten kregen van Amnesty International de opdracht om de data daarvan te visualiseren.

“Ons doel was om mensen mee te nemen in het verhaal van de protesten in Hong Kong”, vertelt Daniëlle van der Markt, vierdejaarsstudent Communicatie en Multimedia Design in Den Bosch (CMD). “We wilden laten zien wat de impact is op Hong Kong en de rest van de wereld. En volgens mij is dat aardig gelukt. Dat merkte ik toen iemand van Amnesty bij de presentatie kwam kijken en er emotioneel van werd.”

Daniëlle van der Markt, Camiel Zeegers, Nino van Leuveren, Angela de Keijzer, Dirk van der Bruggen, en Timo Meijs hebben tien weken aan het project gewerkt. De studenten gebruikten daarvoor animatie, audio, muziek en data.

In Hong Kong wordt sinds 2019 gedemonstreerd tegen de uitleveringswet. Volgens Amnesty zijn de demonstranten bang dat critici en activisten aan China kunnen worden uitgeleverd. Op het hoogtepunt waren er meer dan een miljoen demonstranten op de been. Er zijn tot nu toe 7157 mannen en 2569 vrouwen gearresteerd.

Open your Umbrella!

Om de animatie te maken moesten er veel keuzes gemaakt worden. “Wij zochten naar impactvolle stijlen en kwamen uit bij een schetsstijl. Daarbij zie je door de simpliciteit meteen wat er aan de hand is waardoor het makkelijk is voor mensen om te begrijpen”, vertelt Daniëlle. “Ook hebben we voor deze stijl gekozen omdat andere artikelen die over de protesten gingen ook een schetsstijl hadden. In die artikelen speelde de kleur geel een grote rol. Gele bouwhelmen en gele paraplu’s. En Amnesty International werkt met geel en donkere kleuren.”

Aan het begin van de experience zie je gele paraplu’s met de tekst: Open your umbrella! De studenten willen daarmee laten zien wat de impact van de protesten is. “Het betekent: Doe je mee? Ben je er klaar voor?”, vertelt Daniëlle.

Volgens Timo Meijs, ook vierdejaarsstudent CMD, is de symboliek van de gele en donkere kleuren die verwerkt zijn in het project geslaagd. “Ik liet de animatie aan mijn tante zien en ze wist nog niet wie de opdrachtgever was. Tegen het einde van het filmpje zei ze: ‘Het lijkt wel alsof dit voor Amnesty is.’”, vertelt Timo.

Experience

De eerste presentatie van het project was in een ruimte in de St. Joost School of Art & Design in Den Bosch, waar ze de minor volgden. De ruimte was gevuld met twee grote videowanden waardoor de bezoeker als het ware omringd was door de beelden en geluiden van de protesten. “Bij de tweede presentatie, nadat de feedback verwerkt was, kon het presenteren helaas niet fysiek”, vertelt Timo. “Daar hadden we wel een oplossing voor. We hebben onder andere een simulatie gemaakt waarbij je de schermen naast elkaar ziet. En we hebben een 360 graden-camera gebruikt, zodat je de experience zo goed mogelijk digitaal kunt ervaren.”

‘Hard werken wordt beloond’

De studenten geven aan van geluk te spreken dat ze zo’n fijn groepje hadden. “Ik heb zo’n leuke tijd gehad”, vertel Camiel Zeegers, derdejaarsstudent Grafisch Ontwerp. “Ik vond het interessant dat docenten zeiden dat met een klein groepje werken beter was. Dan zou iedereen doelgerichter zijn. Maar wij hebben het juist met een grote groep studenten gedaan, die stuk voor stuk enthousiast waren. Het mooie was dat iedereen zijn eigen specialiteit heeft, omdat niet iedereen dezelfde opleiding doet”, vertelt Camiel.

Naast de leuke tijd die de studenten hebben gehad, is hun doel ook geslaagd. “De reactie van Amnesty was heel fijn. En dan zie je maar: hard werken wordt beloond”, vertelt Camiel.