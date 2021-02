Corona of niet: Avans geeft géén extra beurs aan S.V. Nilva

Van links naar rechts: Ewout van Bemmel, Bart Meijer en Pepijn Dieleman.

Het lukte S.V Nilva van Chemische Technologie dit jaar niet om een nieuw bestuur te vinden voor hun studievereniging. Het huidige bestuur was daarom genoodzaakt om een extra bestuursjaar op zich te nemen en vroeg daarvoor opnieuw een beurs aan bij Avans. Het College van Bestuur ging daar niet mee akkoord, dus besloten de bestuursleden van S.V. Nilva bezwaar te maken bij de Geschillenadviescommissie (GAC).

Met hoop voor begrip ging het bestuur van S.V. Nilva, bestaande uit voorzitter Bart Meijer, secretaris Ewout van Bemmel en penningmeester Pepijn Dieleman de zaak in, die vanwege de coronamaatregelen online werd gehouden. Volgens de Kaderregeling, die onder meer de financiële facilitering voor bestuurlijke activiteiten heeft vastgesteld, mag een dergelijke beurs maar eenmalig worden uitgekeerd aan de bestuursleden. Dus daar heeft het bestuur volgens de GAC dus sowieso geen recht op.

Corona

Toch vinden de Chemische Technologiestudenten dat ze recht hebben op deel van de beurs en hun motivatie luidt als volgt: “De maximale beurs voor een vereniging is 7200 euro, terwijl de maximale individuele vergoeding 3600 euro bedraagt. Wij hebben destijds de beurs voor drie leden aangevraagd en de 7200 euro verdeeld, wat uitkomt op 2400 euro per persoon. Als we de beurs voor twee leden (op papier) hadden aangevraagd, hadden we dit jaar nog eens recht gehad op 3600 euro.”

In deze coronapandemie was het praktisch onmogelijk om een nieuw bestuur te vinden, legt het bestuur van S.V. Nilva naderhand uit aan Punt. “We hebben ons best gedaan met (online) campagnes en ook in de lessen hebben docenten er aandacht aan besteed, maar er is geen student die het tijdens corona ziet zitten om een bestuursjaar te doen”, zegt secretaris Van Bemmel. Hoewel het leek alsof de voorzitter van de Geschillenadviescommisie begrip voor de situatie had, is het advies vanuit de commissie richting het College van Bestuur om het ingediende bezwaar van de bestuursleden ongegrond te verklaren. De Kaderregeling is voor de commissie leidend en een beurs mag dus maar één keer per student uitgekeerd worden.

Begrip

Ondanks de teleurstelling heeft het bestuur begrip voor de uitspraak. “Ze staan volledig in hun recht, maar we hadden gehoopt op wat compassie. Het enige wat we kunnen doen is balen en ons verlies nemen”, zegt voorzitter Meijer. Het is ook een les, zegt secretaris Van Bemmel. “Als we het op een andere manier hebben aangevraagd, dan hadden we nog zo’n 3000 euro kunnen krijgen. Dit gaan we meegeven aan het volgende bestuur.”

“We gaan het niet met tegenzin doen, maar we gaan er wel anders in dan het eerst jaar. Het is leuk om feestjes te organiseren, maar dat kan nu niet. Maar als wij het niet doen, was het klaar met de vereniging”, meent penningmeester Dieleman.