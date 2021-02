Zo verliep de eerste digitale Information Fair Going Abroad

Voor Avansstudenten die in de toekomst voor hun studie naar het buitenland gaan, stond donderdagmiddag de Information Fair Going Abroad: Go for It op het programma. Die vond dit jaar voor het eerst digitaal plaats. En met succes want er waren meer dan vierhonderd aanmeldingen.

De fysieke presentatie vond plaats in de studio van Xplora bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. Een team van medewerkers van International Office zorgde er samen met het evenemententeam van Avans voor dat alles in goede banen werd geleid.

400 aanmeldingen

De voorlichtingsmiddag wordt normaal gesproken bij Avans zelf gehouden en is vooral bedoeld voor eerste- en tweedejaarsstudenten van alle opleidingen van Avans die tijdens hun opleiding naar het buitenland gaan. Ruim vierhonderd studenten hadden zich vooraf aangemeld.

Werkgevers en studenten

Tijdens de sessies van twintig minuten hielden verschillende (externe) studenten met buitenlandervaring een praatje over hoe het was om lange tijd in een ander land dan Nederland te verblijven. Ook vertelden internationale studenten van Avans over hun thuisland. Daarnaast gaven Nederlandse werkgevers, werkzaam in het buitenland, voorlichting. Studenten konden zo al de eerste connecties maken met het oog op een buitenlandstage. De deelnemers mochten zelf kiezen welke sessies ze wilden volgen. Dat deden ze allemaal vanuit huis.

Willige

Tijdens de eerste ronde vertelden Julia de Geus en Nova van Wieringen over hoe zij hun buitenlandperiode in Mexico, Turkije en Ecuador ervaarden. Die hadden zij geregeld via Wilweg. Al snel stroomden de vragen van geïnteresseerde studenten binnen. Romy van der Heyden, student Bedrijfskunde in Den Bosch, vroeg zich af hoe het voor de twee was om een langere periode in een vreemd land te verblijven.

Julia en Nova vertelden over Wilweg en hun periode in het buitenland

“Dat was heel onnatuurlijk. Ik vind het leuk om met andere mensen in contact te zijn. Maar toen ik net in Ecuador kwam en in een b&b verbleef, kende ik helemaal niemand”, zegt Nova. “Gelukkig nam mijn host me op sleeptouw. Na een paar dagen leerde ik gelukkig mensen kennen. Ik voelde me er nooit alleen.”

Geldzaken

Ruth Kant, student Communicatie in Breda, wilde graag weten hoe de twee hun verblijf betaalden. “Ik heb alles geleend. Ik wist dat dit avontuur iets eenmaligs zou zijn, en maakte de keuze om niets van mijn eigen geld uit te geven”, vertelt Nova. “Dat moet ik straks uiteraard wel terugbetalen.”

Duurzame stage

In een van de volgende sessies vertelde Roel van Hout van vrijwilligersorganisatie Let’s go Africa over zijn organisatie en mogelijkheden om als Avansstudent een duurzame stage te lopen op het continent Afrika. Dat kan in 11 landen, waaronder Egypte, Ghana, Uganda, Mauritius, Swaziland en Zanzibar. Voor de meest uiteenlopende studies zijn er mogelijkheden, vertelde hij.

Roel van Hout van Let’s go Africa

“Het is fascinerend om er naartoe te gaan. De culturen en verschillen tussen Afrikaanse landen zijn groot, maar de mensen zijn er overal hartelijk en vriendelijk”, zegt Van Hout. “En de natuur is er van een ander niveau. Dat zal iedereen die er ooit is beamen.”

Geslaagd

Corine Kerkhof, medewerker van het International Office van Avans, was tevreden over de eerste online voorlichtingsbijeenkomst. “Dat waren we eigenlijk al voordat het evenement begon en we de aanmeldingscijfers zagen. Die maken ons echt heel blij. Het kostte veel werk om dit neer te zetten, maar met de hulp van het evenemententeam is het goed gelukt.”