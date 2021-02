Hackers UvA en HvA eisen (nog) geen losgeld

Foto: Sora Shimazaki via Pexels

De Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam kampen sinds woensdag met een cyberaanval, maar dankzij eerder getroffen veiligheidsmaatregelen lijkt de schade beperkt. Er is geen verband met de recente hack bij NWO.

De Amsterdamse instellingen hebben lering getrokken uit wat er eind 2019 gebeurde bij de Universiteit Maastricht, staat op een UvA-pagina met veelgestelde vragen over de hack. Door een ongekend grote aanval op de ICT-systemen lagen het onderwijs en onderzoek daar volledig plat. De UM zag geen andere oplossing dan bijna twee ton aan losgeld te betalen.

Verdedigingslinie

Is er in Amsterdam om losgeld gevraagd? Daar waren de hackers wel op uit, maar “zo ver is het (nog) niet gekomen”, schrijft de UvA. Na de aanval in Maastricht is er een speciaal ‘security centre’ opgericht en een ‘computer emergency response team’ samengesteld. Ook moeten gebruikers nu vaak meerdere stappen doorlopen om in te loggen. Een HvA-woordvoerder spreekt in Folia van een “verdedigingslinie”.

En die lijkt zijn werk goed te doen: het onderwijs en onderzoek ondervinden vooralsnog slechts zeer beperkt hinder van de aanval. Daar zijn ICT-medewerkers achter de schermen “meer dan fulltime” mee bezig, meldt de UvA in een update.

Wel circuleren er momenteel phishing mails met nepmaatregelen tegen de hack, waarschuwen de instellingen. In die mails wordt studenten en medewerkers gevraagd om uit veiligheidsoverwegingen hun account te controleren of hun wachtwoord te wijzigen.

Onderzoek

Er loopt een onderzoek naar de cyberaanval, dus veel meer details willen beide instellingen er nog niet over kwijt. Benadrukt wordt wel dat er geen verband is met de recente hack bij NWO. Dat bevestigt ook de onderzoeksfinancier zelf.

“Er gingen berichten rond waarin werd opgeroepen om emailbijlages en bestanden van NWO uit voorzorg weg te gooien, omdat deze weer andere systemen of computers zouden kunnen infecteren”, legt een woordvoerder uit. “Maar deze incidenten staan los van elkaar. Wat er nu gebeurt aan de UvA en HvA komt niet door onze hack.”

Veel meer kan ook zij op dit moment niet zeggen. NWO heeft, net als de UvA en HvA, een onderzoek ingesteld en een lijst met veelgestelde vragen gepubliceerd.