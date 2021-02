Heb jij een mening over Punt? Dan zijn we op zoek naar jou!

Ben jij een trouwe lezer van Punt en heb je een mening over onze verhalen en designs op de site en in het magazine? Dan zijn we op zoek naar jou! Punt zoekt enthousiaste studenten die samen met onze redactieleden een aantal keer per jaar willen samenkomen om te bespreken hoe we het doen én wat er beter kan.

Welke studie je bij Avans volgt, hoe oud je bent of in welk jaar je zit maakt niets uit. Het belangrijkste is dat je het leuk vindt om samen met ons Punt naar een hoger niveau te tillen. Kritische studenten zijn welkom! Daar leren we van.

Bij Avans of via Teams

Hoe vaak en wanneer we met het lezerspanel willen gaan samenkomen weten we nog niet. Dat hangt van de coronamaatregelen af. Het is natuurlijk het leukst om fysiek ergens bij Avans te kunnen zitten (dan regelen wij de snacks!). Maar ook via Teams moet het lukken.

Wij van Punt hechten waarde aan de mening van studenten. Daar schrijven we immers voor. Voor jou is het een leuke manier om een inkijkje te krijgen in ons redactieproces.

Lijkt dit je wel wat of wil je graag meer info? Mail dan naar l.vriend@avans.nl