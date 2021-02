‘Heropen ook het hoger onderwijs’

Op maandag 1 maart gaan het voortgezet onderwijs en het mbo weer deels open, melden diverse media. Het hoger onderwijs lijkt nog even geduld te moeten hebben, tot teleurstelling van studentenorganisatie ISO.

Volgens ingewijden is er gisteren in het Catshuis afgesproken dat de avondklok nog drie weken zal worden verlengd, maar dat er daardoor wel wat versoepelingen mogelijk zijn.

Het is “vrijwel zeker” dat leerlingen in het voortgezet onderwijs weer vaker naar school mogen. Nu hebben alleen eindexamenkandidaten en kwetsbare leerlingen fysiek les. Ook het mbo zal misschien weer meer studenten mogen ontvangen.

Tunnel

Dinsdagochtend neemt het kabinet een besluit over de nieuwe maatregelen, waarna er dinsdagavond een persconferentie volgt. Het Interstedelijk Studenten Overleg hoopt dat het kabinet dan ook perspectief zal bieden aan het hoger onderwijs. “Al is het maar voor één dag in de week, er moet licht komen aan het einde van de tunnel”, schrijft ISO-voorzitter Dahran Çoban.

Aan GroenLinks en de SP zal het niet liggen. In het NOS op 3-verkiezingsprogramma noemden lijsttrekkers Jesse Klaver en Lilian Marijnissen het van groot belang dat ook het hoger onderwijs weer opengaat.