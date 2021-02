Hoe gaat het met de goede voornemens van de drie Avansstudenten?

Begin januari startten drie Avansstudenten met hun goede voornemens voor 2021. Hoe is het nu met ze en zijn ze aan de slag gegaan met deze voornemens?

Amelie de Regt, tweedejaarsstudent Communicatie in Breda, had een flink lijstje gemaakt waarin staat dat ze meer wil sporten en meer wil afpreken met vriendinnen en huigenootjes. Ze ging januari met veel moed in, alleen kreeg ze het al snel druk met school. Ze heeft drie weken non-stop aan school gewerkt, waardoor haar lijstje links kwam te liggen. Toen ze klaar was met school heeft ze sporten en chillen meteen opgepakt. ‘’Ik merk dat bewegen mij veel rust geeft. Daarom wil ik dit ook volgende maand doorzetten.’’, vertelt Amelie.

Ook wilde Amelie minder op social media zitten. ‘’Ik ben wel minder gaan whatsappen. Dat kwam doordat ik veel groepsgesprekken op stil heb gezet. Maar Instagram was voor mij een leuke afleiding van al het schoolwerk. Ik lees er veel nieuws en stuur vaak memes door naar vriendinnen.’’ Nu Amelie door de lockdown niet naar vriendinnen kan gaan, speelt ze meer spelletjes en drinkt ze meer wijntjes met haar huisgenoten. ‘’Die kleine dingen ben ik echt gaan waarderen.’’

Voor Hugo Roggeveen, derdejaarsstudent Ondernemerschap & Retail Management in Den Bosch, verliep de eerste maand heel goed. Hij heeft zich voorgenomen om zijn onderneming verder uit te breiden. Zo stond deze maand in het teken van de tweede lancering van zijn product Dapp Mayonaise. Aanstaande week is de eerste test van het product. ‘’Daarna is het de bedoeling dat de mayonaise in speciaalzaken komt te liggen. In groothandels en nog in twee supermarkten in Utrecht’’, vertelt de student. Hiermee bereiken ze 43.000 mensen en daar is Hugo erg trots op. ‘’Je moet veel contacten hebben en doorzettingsvermogen.’’ Nu gaat Hugo aan de slag met het toevoegen van meerdere sauzen. En wil hij zorgen dat zijn mayonaise overal te koop is in de retail.

Naast het ondernemen heeft Hugo ook een andere passie: horeca. Volgens hem gaat de horeca kapot, iets wat hem pijn doet. ‘’Ik werk zelf in de horeca en hecht veel waarde eraan, omdat het een goede afleiding is in deze tijd. Nu die afleiding er niet meer is, moeten we er zelf maar iets van maken.’’

Wietse van Bruggen, eerstejaarsstudent International Business in Den Bosch, heeft niet stil gezeten deze maand. Hij wilde een eigen website bouwen en het sporten doorzetten. Hij is begonnen met een website bouwen voor zijn stylingblog voor mannen. Eerst heeft hij als onderdeel van zijn studie een website gemaakt als test voor zijn blog. ‘’Zo kon ik leren hoe het opbouwen werkt voordat ik aan het echte werk begin’’, vertelt Wietse. De website is gelanceerd. Nu kan hij beginnen met het posten van blogs en stijltips. ‘’Eerst wil ik een platform creëren. En als het dan goed loopt, wil ik mijn eigen kledinglijn starten.’’

Ook Wietse had het heel druk met school, waardoor sporten even niet in de planning paste. ‘’Toen de tentamens voorbij waren, ben ik begonnen met joggen. Maar voor een maandje is dit natuurlijk niet genoeg. Je moet dit vooral het hele jaar doorzetten.’’