Hoe gaat het met… Leroy Meijer, de oud-student achter Baardmuts

Leroy in 2010 en anno 2021

Met bijna tienduizend verkochte baardmutsen verdiende alumni Leroy Meijer al tijdens zijn studie een aardig zakcentje. Hij haalde er zelfs landelijke media mee. Hoe gaat het nu met de oud-student Technische Informatica?

Leroy Meijer zette zijn bedrijf Baardmuts op in 2010. Hij was toen al student bij Avans. Het concept van een muts die over de baard gaat, kwam hij tegen op een Amerikaanse gadgetsite. Omdat hij het wel een geinig product vond, maar het in Nederland niet kon kopen, nam hij contact op met de webshopeigenaar. Nadat hij er zelf een kocht en een korte periode contact met de Amerikaanse verkoper onderhield, besloot Meijer de mutsen ook hier te verkopen. Hij schreef zich in bij de Kamer van Koophandel en begon een webshop. In eerste instantie zonder succes: de eerste twee maanden verkocht hij er geen een.

De eerste foto van Leroy en zijn baardmuts, in 2010

”Tot het AD plots contact met me opnam. Zij waren bezig met een verhaal over sneeuw en vonden mijn muts leuk om ook te benoemen. Hoe ze bij me kwamen weet ik tot op de dag van vandaag niet, maar vanaf dat moment ging het hard. De dag na de publicatie verkocht ik er tweehonderd”, vertelt hij lachend.

Geweldige jaren

Als Meijer terugdenkt aan zijn periode bij Avans, waar hij van 2009 tot 2013 studeerde, ontstaat een enorme glimlach op zijn gezicht. ”Ik vond het er zó leuk. Ik word gewoon blij als ik aan die jaren terugdenk. Eindelijk was ik met een groep mensen die allemaal dezelfde interesses als ik hadden. De studenten, de docenten; het waren echt geweldige jaren. Ik heb zelfs al mijn studieboeken nog”, vertelt de oud-student maar wat enthousiast. ”Als ik er tijd voor had, startte ik er meteen aan een nieuwe vierjarige studie. En dat meen ik écht.”

Bitcoin

Gevraagd naar hoogtepunten tijdens zijn studie heeft Meijer talloze voorbeelden. Hij noemt het leuke contact met docenten Andries van Dongen en Johan Talboom, die nu nog bij Avans actief zijn, het bouwen van een weerstation met studiegenoten, en die keer dat ze een hometrainer hadden ontwikkeld die je kon uitlezen met een usb-aansluiting. ”Ik weet ook nog goed dat een studiegenoot ons tipte over de bitcoin. Man, als ik daar toen toch een paar tientjes had ingelegd…”

In de rubriek ‘Hoe gaat het met…’ spreekt Punt met alumni die in het verleden ook al eens zijn geïnterviewd. Hoe blikken zij terug op hun periode bij Avans, werken ze nog aan dezelfde projecten als toen en wat zijn hun dromen? Punt sprak Leroy in december 2013. Hij zat toen in zijn laatste jaar.

De Wereld Draait Door

In de jaren na zijn eerste publicatie in de krant bleef hij zijn mutsen verkopen en wisten media hem te vinden. Zo besteedden programma’s als Editie NL aandacht aan zijn muts. ”John van den Heuvel had er toen een opgezet, dat was wel mooi”, vertelt Meijer. Kort daarna nodigde De Wereld Draait Door hem zelfs uit, om de uitzending te komen openen. Dat ging op het laatste moment echter niet door omdat Alexander Pechtold voorrang kreeg.

De Baardmuts van Leroy

Tienduizend euro winst

Het piekjaar van de verkoop beleefde Leroy in 2016. Toen was hij al afgestudeerd en werkte hij in loondienst. ”De jaren daarvoor boekte ik elk jaar wel wat winst, maar in dit topjaar was dat zo’n tienduizend euro”, vertelt Leroy trots. Vanaf 2017 liepen de verkoopcijfers terug en uiteindelijk stortte het helemaal in. ”De winters werden steeds minder streng. En het publiek ontdekte toen waarschijnlijk sites als Aliexpress.”

De alsmaar teruglopende verkoopcijfers waren een teken voor Leroy om te stoppen met de verkoop van de baardmutsen. Na negenduizend verkochte mutsen verkocht hij in 2019 zijn bedrijf. ”Ik was er klaar mee, in de goede zin van het woord. Ik beleefde er veel plezier aan en had er alles uitgehaald. Maar het lag niet in mijn kunnen om er meer uit te halen. Ik had betere programmeur- dan marketingskills”, zegt Leroy, die kopers vond die zijn voorraad – 800 mutsen verpakt in dozen op zolder – overnamen. ”Heel fijn, want ze stonden enorm in de weg. Ik woonde toen inmiddels samen met mijn vriendin dus die ruimte konden we goed gebruiken.”

De voorraad van Baardmutsen waar niets mee gebeurde

Het hebben van een eigen onderneming heeft Leroy veel gebracht en geleerd. ”Het is hartstikke leuk om ergens je schouders onder te zetten en iets vanaf 0 op te bouwen. Zeker als je er dan ook nog eens wat aan overhoudt”, zegt Leroy. ”Daarnaast heb ik veel nieuwe mensen leren kennen, van wie ik een hoop heb geleerd. Ze daagden me bijvoorbeeld uit om na te denken over een verdienmodel in de zomer, want niemand draagt dan natuurlijk mutsen. Daar had ik zelf nog nooit aan gedacht.”

Moeite afwegen tegen resultaat

Voor studenten die aan het begin van hun onderneming staan, heeft Leroy wel wat tips. ”Het is belangrijk om in eerste instantie je diploma te halen. En kijk goed of de moeite die je in je bedrijf stopt, afweegt tegen het resultaat. Soms moest ik voor 1 muts de deur uit om er een op de post te doen”, zegt de oud-student. ”En durf ook los te laten, als je merkt dat dat moet.”

”Koop ook nooit bij de eerste de beste leverancier die je tegenkomt, en neem niet zomaar wildvreemden in vertrouwen. Ik ben ooit voor vijftig dollar opgelicht toen ik zocht naar een leverancier.”

Ook na de verkoop van zijn onderneming heeft Leroy zich nog geen dag verveeld. Hij werkt fulltime in loondienst als programmeur en is sinds december vader van een drieling. Drie meisjes. Dat leventje bevalt hem prima, maar in de toekomst ziet hij zichzelf best ander werk doen: ”Het lijkt me geweldig om docent Informatica bij Avans te zijn. Daar heb ik zelf al vaak aan gedacht, en ook vrienden hebben het al vaak tegen me gezegd. Misschien moet ik daar binnenkort maar eens werk van gaan maken.”