Nog even geduld: hoger onderwijs nog niet open

De basisscholen gaan volgende week weer open, maar hogescholen en universiteiten moeten nog even wachten. De situatie blijft ronduit zorgelijk, schrijven de deskundigen van het Outbreak Management Team in hun advies aan het kabinet.

Gisteren maakte het demissionaire kabinet bekend dat de knoop is doorgehakt: vanaf 8 februari gaan de basisscholen weer open. De rest van het onderwijs nog niet.

Het OMT is overigens verdeeld, staat in een brief hierover van het kabinet. Sommige leden zouden de basisscholen liever gesloten houden, want het aantal besmettingen met het coronavirus daalt maar langzaam. Bij de heropening van het onderwijs voorziet het team een “forse toename van de druk op de zorg”, met bovendien grote onzekerheidsmarges: het kan zomaar nog erger worden dan verwacht.

Weerslag

Toch gaat het OMT in meerderheid akkoord met de heropening van het basisonderwijs (en de opvang voor kinderen tot vier jaar), vanwege de ‘maatschappelijke weerslag’ als de scholen gesloten blijven.

Hogescholen en universiteiten komen niet aan bod in de brief. Voor hen gelden de huidige maatregelen in elk geval tot 8 februari. De opleidingen mogen praktijkonderwijs en tentamens op de campus verzorgen, maar al het andere onderwijs is online. Alleen voor ‘kwetsbare studenten’ kunnen ze een uitzondering maken.

Tentamens mogen ook in de avonduren worden afgenomen. Daarvoor is een uitzondering gemaakt op de avondklok: studenten in het mbo, hbo en wo mogen over straat als ze ’s avonds een tentamen hebben.

Mondkapjes

Uiteraard moeten studenten op de campus anderhalve meter afstand van elkaar houden en buiten de lessen om een mondkapje dragen. Voor sommige praktijklessen kunnen mondkapjes ook worden verplicht.

Vorige week nam de Tweede Kamer een motie aan om ook praktijkonderwijs uit te zonderen van de avondklok. Dat is echter nog niet gebeurd.