‘Moet ik nu elke dag een pak aan?’

Elke dag duizenden cijfers op je beeldscherm; voor de een is het genieten, de ander moet er niet aan denken. Voor vierdejaarsstudent Finance & Control Sander van Schaik uit Den Bosch is het feest om te werken met cijfers. Voor zijn studie volgde hij de minor Future of Finance en ging hij aan de slag bij de Rabobank in Utrecht.

In de minor Future of Finance maken de studenten kennis met ontwikkelingen op het gebied van robotisering, data-analyse en process mining. Het zijn processen die in de toekomst invloed hebben op financiële processen. Aan de minor zijn twee academies van Avans verbonden, zes docenten en 16 bedrijven. Elke student heeft een introductieperiode en een stage van 15 weken.

Financieel programma

Sander ging naar de Rabobank en kreeg als opdracht om mee te werken aan de introductie van het financiële programma Caseware. Sander: “De Rabobank was al gestart met dit programma maar omdat het zo’n groot project is, kon ik als stagiair meehelpen met dit proces.”

Caseware is een programma waarin jaarrekeningen worden verwerkt. Het is geautomatiseerder en uniformer dan bijvoorbeeld Excel. “Door dit programma raak je ook de foutgevoeligheid kwijt die Excel kan hebben”, zegt Sander.

YouTube

De bank kende het programma Caseware goed maar volgens Sander nog niet goed genoeg. De student kwam met een oplossing en introduceerde bij de bank de uitlegvideo’s die hij op internet vond. “Op YouTube staan verschillende filmpjes die uitleggen wat het programma doet. De medewerkers van de bank waren verbaasd dat dat bestond en hadden er nog nooit aan gedacht.”

De video’s waren voor hem de basis van de werkbeschrijvingen die hij schreef. “Met die instructies heb ik handvatten voor ze gemaakt.” Zo ontstond er een ‘mappingstructuur’. “Dat vond ik ook het leukste om te doen.” En op die manier bepaalde hij mede hoe de inrichting van Caseware moest worden.

Pak dragen

Hoewel alles online ging, heeft hij in deze korte periode een goede indruk van de bank gekregen. “Tijdens de opleiding krijg je weinig mee van hoe het er bij een bank aan toe gaat. Het is me echt meegevallen. Ik dacht dat een bank heel formeel is en dat ik elke dag een pak aan moest”, grapt hij.

Sander denkt dat hij door deze minor zelfverzekerd het werkende leven tegemoet gaat. Het bracht hem veel praktijkervaring. “Ik denk als je als student zonder deze minor een stuk lastiger inzicht krijgt in process mining”, zegt Sander. “Ook ben je je meer bewust van de grote veranderingen op het gebied van finance. Ik heb nu een goed beeld gekregen wat er in de toekomst staat te gebeuren.”

De minor wordt volgend jaar september bij Avans opnieuw aangeboden.