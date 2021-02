Kieskompas zoomt in op onderwijs

Gaan het hoger onderwijs en onderzoek je aan het hart en weet je nog niet op welke partij je gaat stemmen? Vanaf vandaag is het mogelijk om een onderwijskieskompas in te vullen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Over minder dan een maand mogen we weer met z’n allen – maar wel netjes op anderhalve meter afstand – naar het stemlokaal. En ook dit jaar zijn er allerlei stemwijzers en kieskompassen die je kunt raadplegen om te zien welke politieke partij het best bij je past.

Spandoeken

Voor wie iets meer de diepte in wil heeft het Kieskompas, de stemhulp gemaakt door de Vrije Universiteit in samenwerking met dagblad Trouw, drie speciale varianten gemaakt: voor de woningmarkt, de zorg en het onderwijs. Uiteraard gaat een groot deel van de stellingen in het onderwijskieskompas over het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo, maar ook het hoger onderwijs en onderzoek komen aan bod.

Hoe de partijen denken over de grote hete hangijzers, zoals het leenstelsel en het wetenschapsbudget, is wellicht wel bekend. Maar dit kieskompas neemt ook onderwerpen mee die de laatste jaren misschien iets minder vaak op de spandoeken hebben gestaan. Is loting bijvoorbeeld de beste manier om eerstejaars studenten te selecteren? Moeten meer studenten kunnen flexstuderen? Worden te veel Nederlanders theoretisch opgeleid?

Beloftes

Eerder deze maand lanceerde het Interstedelijk Studenten Overleg al een eigen stemhulp voor studenten. Op basis van de (concept)verkiezingsprogramma’s maakte het ISO een overzicht van de standpunten over zaken als het bindend studieadvies, studiefinanciering en medezeggenschap.

Overigens beloven politici in verkiezingstijd natuurlijk van alles, maar hoe stemmen ze vervolgens echt over het hoger onderwijs en onderzoek? Het HOP zette op een rij welke moties politieke partijen in de Tweede Kamer de afgelopen jaren hebben gesteund – en welke niet.