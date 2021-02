Met deze tips overleef jij je coronakapsel

Uitgroei, gespleten haarpunten en matten in je nek waar ze in Den Haag jaloers op zouden zijn: onze kapsels hebben flink te lijden onder de gesloten kapperszaken. Melissa van der Linden is naast deeltijdstudent Communicatie ook kapster en weet precies wat je wel én niet moet doen om er toch het beste van te maken.

”Mijn eigen haar zit gelukkig nog prima. Mijn collega’s en ik zagen de sluiting in december aankomen, dus knipten we elkaar allemaal nog snel toen het kon”, vertelt Melissa, die al 5 jaar werkzaam is in een kapsalon, lachend.



Wel wil ze het maar gezegd hebben: aan te raden om de kapper in jezelf los te laten is het ab-so-luut niet. Zonder ervaring kan het volgens Melissa al snel goed misgaan. ”Naar mijn mening ziet het er dan niet beter uit dan wanneer het te lang is”, zegt ze.

Beetje bij beetje

Voor wie echt niet tot tenminste 2 maart kan wachten om naar de kapper te gaan, heeft Melissa wel wat tips. ”Knip alleen maar puntjes. Beetje bij beetje. Korter kan altijd nog, teruggaan niet”, zegt de eerstejaarsstudent in Den Bosch, waarna ze wel gelijk weer een waarschuwing geeft. ”Weet dat kappers speciaal gereedschap hebben. Scharen kosten soms wel honderden euro’s. Vaak botte keukenscharen zijn hier niet geschikt voor. Ook die van een paar tientjes niet.”

Uitgroei

Wat betreft uitgroei adviseert Melissa spuitbusjes op kleur. Met die semipermanente sprays kan je de uitgroei wegwerken. ”Verschillende kappers maken pakketjes op maat waarin deze producten zitten. Die kan je gewoon afhalen.”

Youtube

Ook adviseert Melissa om de tijd te nemen voor het knippen van je haar, als je dat dan toch zelf gaat doen. ”Bij de kapper ben je na twintig minuten klaar, maar zij hebben ervaring en weten wat ze doen. Trek er dus gerust een uur of een hele middag voor uit”, vertelt ze. ”Op Youtube staan handige filmpjes die kunnen helpen, kijk die dus. Let ook goed op, zeker bij de oren. Je wil daar écht niet uitschieten. Laat het bijknippen van nekharen dus over aan iemand die achter je staat. Die heeft er beter zicht op. Het trimmen van je bakkebaarden kan je wel zelf doen.”

Een van de vele tutorials die op Youtube te vinden is

Highlights

Volgens Melissa zijn er ook een aantal dingen waarmee je zelf écht niet moet experimenteren. Het zetten van highlights is daar een voorbeeld van. ”Als dat misgaat, kost het heel veel geld en tijd om het later weer te herstellen”, zegt ze. ”Begin er ook niet aan om zelf te gaan blonderen. Dat geeft enorme vlekken. Haal ook geen verfproducten bij drogisterijen. Die zijn veel agressiever dan die van kappers en tasten het haar echt aan.”

Het liefst ziet Melissa dat iedereen hun coronakapsels gewoon in de vrije loop laat gaan. ”Het heeft ook wel wat. En wie weet bevalt het hebben van langer haar je wel zo goed, dat je het straks zo laat”, zegt ze enthousiast. ”Voor de ondernemers zou het ook goed zijn om gewoon even te wachten met naar de kapper gaan. Ze hebben het zwaar. Bewaar je haar dus voor ons!”