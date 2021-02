Met het Oeteldonk Home-pakket van Len haal je carnaval gewoon in huis

Len Konings (links) met kompaan Wout Coelen

Als rasechte carnavaller en eigenaar van Oeteldesigns kon Bedrijfskundestudent Len Konings het niet over zijn hart verkrijgen om dit jaar geen carnaval te vieren. Hij ontwikkelde een pakket vol Oeteldonkse carnavalsproducten, om er thuis toch nog een feestje van te kunnen maken.

Normaal gesproken zou Len samen met zijn vrienden zeven dagen lang carnavallen in Oeteldonk. Dat hij dit jaar niet van kroeg tot kroeg kan gaan, doet hem zeer. ”Carnaval in Den Bosch is echt prachtig. In elk straatje kom je weer andere bekenden tegen. Het sociale, een biertje kunnen drinken: dat ga ik echt ontzettend missen”, zegt de derdejaarsstudent in Den Bosch licht beteuterd.

Niets doen geen optie

Carnaval een jaar helemaal overslaan was voor Len echter geen optie. Samen met vriend Wout Coelen is hij mede-eigenaar van Oeteldesigns. De twee ontwikkelden een box vol carnavalattributen. Voor thuisgebruik, wel te verstaan. Het bevat vlaggetjes, servetten, ballonnen, een bandana, een rood-gele bril, servetten, onderzetters, een veldfles en twee emblemen. ”Voor echte Bosschenaren is niets aan carnaval doen geen optie, dus leek dit ons een mooi alternatief”, vertelt Len. ”Je mag één iemand uitnodigen, of het met je gezin vieren. Of iedereen zich daar ook aan houdt betwijfel ik, maar deze producten komen daar in ieder geval goed bij van pas.”

Het pakket met carnavalsattributen

Andere steden

Vorig jaar maakte Len samen met zijn kompaan al Oeteldonk-emblemen. Die werden tijdens de open dagen bij Avans in Den Bosch uitgedeeld aan potentiële studenten. ”We kregen alleen maar positieve reacties”, zegt Len, die met de emblemen uiteindelijk zo’n drieduizend euro omzet draaide. Daar zit hij met dit pakket nog lang niet aan. ”In de toekomst hopen we levensvatbaar te worden. We kunnen misschien ook pakketten met carnavalsproducten gericht op andere steden maken.”



Ondanks al zijn inspanningen om er thuis iets van te maken, hoopt Len vooral dat er volgend jaar weer als vanouds carnaval gevierd mag worden. ”Het is een uniek feest, zoiets maak je nergens anders mee. Het is moeilijk uit te leggen wat het nou echt zo bijzonder maakt. Het is iets heel speciaals. We moeten er dit jaar maar het beste van maken”, zegt hij. ”Het is trouwens wel goed voor de portemonnee en de katers. Maar dat is dan ook het enige.”