Nog geen versoepelingen, maar hoger onderwijs mag zich ‘voorbereiden’

Zoals gevreesd blijft het onderwijs aan hogescholen en universiteiten voorlopig vooral online. Wel wordt praktijkonderwijs in de avond weer mogelijk en mag het hoger onderwijs zich van het kabinet gaan ‘voorbereiden’ op heropening.

“We zijn het aardig zat aan het worden”, zei demissionair premier Rutte gisteravond tijdens een nieuwe persconferentie over de coronacrisis. “De economische, sociale en psychologische gevolgen tellen op.” Met leerachterstanden, eenzaamheid en depressie als gevolg.

Beloftes

Daarom gaat het kabinet de komende tijd “iets meer risico” nemen. Zo zullen de middelbare scholen en het mbo vanaf 1 maart gedeeltelijk heropenen. Verder mogen mensen met een contactberoep weer aan het werk, komen er mogelijkheden voor winkelen op afspraak en wordt buiten sporten in teamverband voor jongeren tot 27 jaar weer toegestaan.

Het hoger onderwijs kwam, zoals eerder al door studentenorganisaties werd gevreesd, niet in het lijstje met versoepelingen voor. Studentenorganisaties ISO en LSVb zijn het wachten beu.

“Het is zo ontzettend jammer om te zien dat studenten structureel achteraan staan voor versoepelingen”, vindt ISO-voorzitter Dahran Çoban. “Wederom worden gemaakte beloftes op perspectief niet waargemaakt. Hopelijk zijn we de volgende in de rij.”

Volgende fase

Dat lijkt wel zo te zijn. Het kabinet begrijpt dat er ook in het hoger onderwijs grote behoefte is aan meer ruimte voor fysieke les, schrijft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom wordt gekeken of “in een volgende fase” ook het hoger onderwijs open kan. “Hogescholen en universiteiten kunnen zich hier alvast op voorbereiden, zoals ook in het OMT-advies is aangegeven.”

Aan de instellingen zelf zal het niet liggen. “We zijn voorbereid”, reageert bestuursvoorzitter Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam op Twitter.

Daar sluit voorzitter Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging VSNU zich bij aan. “In het belang van het welzijn van zowel studenten en docenten én de kwaliteit van onderwijs is ontmoeting essentieel.” Onlangs pleitte hij er in dagblad Trouw al voor om vanaf maart het hoger onderwijs weer gedeeltelijk te heropenen.

Positief is dat er vanaf 3 maart ook een uitzondering op de avondklok komt voor praktijkonderwijs, blijkt uit de brief van De Jonge. Die uitzondering gold eerder alleen voor tentamens.

Acht pilots

Daarnaast lopen er op dit moment acht grote pilots bij onderwijsinstellingen met coronasneltesten en -thuistesten. Dat meldde de NOS maandag. Door van tevoren (en dus ook zonder klachten) te testen, zouden studenten weer relatief veilig naar de campus kunnen komen.

In Den Bosch bijvoorbeeld zullen binnenkort 2.500 studenten en leerlingen van Avans Hogeschool, HAS Hogeschool en het Koning Willem I College aan een pilot met zelftests deelnemen. De jongeren krijgen via een beeldverbinding uitleg over hoe zij zichzelf thuis moeten testen. Bij een negatieve uitslag mogen ze twee dagen lang naar de les, al geldt daar dan wel nog steeds de anderhalve meter afstand.

De andere pilots vinden plaats in de regio’s Groningen, Delft, Amsterdam, Nijmegen, Eindhoven, Utrecht en Rotterdam.