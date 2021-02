Ook Tweede Kamer pleit voor een jaar ‘collegegeldvrij’ studeren

Een jaar langer studeren, zonder daarvoor te hoeven betalen? Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgen jongeren in coronatijd de mogelijkheid om ‘collegegeldvrij’ uit te lopen met hun studie. Daarvoor pleitten verschillende fracties donderdagmiddag.

Studeren in coronatijd is verre van ideaal, dus kan het kabinet jongeren niet een extra studiejaar cadeau doen? Dat vroeg bestuursvoorzitter Jan Hol van de Christelijke Hogeschool Ede deze week in een open brief aan demissionair premier Mark Rutte.

Steunpakket

Die oproep hebben ook oppositiepartijen GroenLinks en PvdA gezien, bleek vanmiddag tijdens een groot debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis. De fracties kunnen zich goed vinden in het idee.

Jesse Klaver van GroenLinks verwacht dat zo’n maatregel veel druk bij jongeren zal weghalen. “Zorg ervoor dat mensen die nu studievertraging oplopen aan mbo, hbo of universiteit dat een jaar collegegeldvrij kunnen doen”, zei hij. “Dan weten ze dat ze niet alle achterstanden gelijk hoeven in te halen.”

De kersverse PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen vroeg het kabinet om met “een deltaplan” voor jonge mensen te komen. Want hun leven staat door de crisis op zijn kop, zei ze. “Wat mij betreft zou in dat steunpakket in ieder geval moeten zitten: een extra college- en studiejaar zonder extra kosten voor alle jonge mensen die dat nodig hebben.”

Geen taboes

Premier Rutte deed in zijn beantwoording geen beloftes. Demissionair ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob werken met het hele onderwijs aan een meerjarig nationaal programma tegen leer- en studieachterstanden, vertelde hij. “Daarvoor gelden geen taboes, inclusief verlenging van de school- of studietijd. De suggestie van de heer Klaver is verstrekkend, maar die nemen we hierin mee.”

Uiteindelijk diende GroenLinks samen met D66 een motie in voor een gratis extra studiejaar voor studenten die door de coronacrisis vertraging oplopen. Naast de PvdA staan volgens de NOS ook PVV, SP en ChristenUnie achter het voorstel. Genoeg voor een Kamermeerderheid.

Studentenorganisaties reageren verheugd op het nieuws. Maar LSVb-voorzitter Lyle Muns benadrukt dat ook studenten zonder vertraging een extra studiejaar moeten krijgen. “Door de coronacrisis lopen studenten inkomsten mis, studievertraging op en missen ze een belangrijk deel van hun studietijd. Met deze steun doe je wat voor studenten met studievertraging, maar vallen de meeste studenten buiten de boot.”

Nog lang niet

GroenLinks wilde verder nog weten wanneer universiteiten en hogescholen hun anderhalvemeteronderwijs weer op de campus kunnen voortzetten. Daarover kon Rutte nog weinig zeggen. “Wij zouden echt willen dat ook die onderwijsvormen zo snel mogelijk open kunnen”, zei hij. Maar vooralsnog heeft het voortgezet onderwijs prioriteit.

Ook demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid kon nog geen duidelijk tijdpad bieden voor de ‘heropening’ van het hoger onderwijs. Hij kon zich voorstellen dat er met intensief testen misschien meer fysiek onderwijs mogelijk zou zijn, uiteindelijk wellicht zelfs zonder de anderhalve meter afstand. “Maar daar zijn we nog lang niet”, benadrukte hij.