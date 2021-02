Recensie: Podcast KiesAdvies goede start voor het stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen

Bron: KiesAdvies

De Rotterdamse studenten Isa de Beer en Iris Zoet vonden het tijd voor een duidelijke stemwijzer. In hun podcast KiesAdvies komt iedere partij aan bod. Het idee is om jongeren te informeren in aanloop naar van de Tweede Kamerverkiezingen en dat lukt ze aardig.

Iedere aflevering gaan de studenten in gesprek met een jongerenorganisatie van een politieke partij. De standpunten van die partij zijn na het beluisteren helemaal duidelijk. Er komen meerdere items aan bod, waardoor je niet verveeld raakt. Ruim tijdens het luisteren je kamer op of ga een stukje wandelen en je bent een half uurtje zoet.

Sympathieke meiden

De twee meiden komen sympathiek over. Over politiek praten kan een negatieve lading krijgen door meningsverschillen, maar de meiden geven nooit hun mening over de partij zelf. Als ze er iets over zeggen, vragen ze de geïnterviewde of ze het goed hebben uitgelegd. Ook geven ze de geïnterviewde een stem. Op het einde vragen ze waar hij of zij het nog over wil hebben. Zo kan de jongerenorganisatie nog iets uitleggen of misverstanden ontkrachten.

De podcastmakers zijn wel scherp. Ze durven hun gasten te ondervragen over hun standpunten. Tegen PVV-vertegenwoordiger Evander Hartog: ‘Dus jij vindt het leuk om je studieschuld af te moeten betalen?’

Bron: KiesAdvies. Links Iris Zoet en rechts Isa de Beer.

Verschillende vraagstukken

Doordat de studenten zelf jong zijn, sluiten hun vragen goed aan bij de doelgroep. Aan het begin van elke aflevering krijg je een snelle uitleg over de basis van een partij. Die spelen ze versneld af. Het is slim om de ‘saaiste informatie’ er snel doorheen te jassen, maar daardoor onthoud je het als luisteraar niet zo makkelijk.

De ‘snackcheck’ is ook erg doelgroepgericht. De geïnterviewde moet zijn partij vergelijken met een snack. Je wordt getriggerd door de meiden om door te luisteren. Na elk item geven ze je met een kort deuntje de tijd om alles even te laten bezinken en even je concentratie los te kunnen laten.

Bron: KiesAdvies

Standpunten bespreken

De politieke standpunten worden door de aflevering heen heel duidelijk. Als luisteraar weet je na afloop beter of dit een partij is waarop je wilt stemmen of juist niet. Zo sta jij op 17 maart goed voorbereid in het stemhokje.