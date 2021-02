Avansstudent Rens onderzocht veiligheid in speciaal onderwijs: ‘Iedereen wist iets, niemand wist alles’

Rens Buijs

Rens Buijs, student Integrale Veiligheidskunde, liep stage op een scholengemeenschap in het speciaal onderwijs. Hij onderzocht er de veiligheid en stelde aan de hand van zijn resultaten een veiligheidsplan op. Zijn conclusie? Er wordt op scholen te weinig aandacht besteedt aan veiligheid. Tijdens een academielezing vertelt hij er vanavond meer over.

De derdejaarsstudent in Breda liep de afgelopen maanden stage bij schoolorganisatie Het Driespan. Daar deed hij onderzoek naar veiligheid bij de 12 aangesloten scholen in het speciaal onderwijs. Op die scholen wordt cluster 4-onderwijs gegeven: voor jongeren met een ernstige vorm van gedragsproblematiek, vaak in combinatie met mentale problemen. ”Dat kan soms tot gewelddadige incidenten leiden. Tijdens mijn stage heb ik daarom een veiligheidsplan voor ze geschreven, toepasbaar op alle 12 scholen”, vertelt Rens.

Geen rode draad

Want wat moet je als docent doen als een leerling van twee meter een woedeaanval heeft? Moet je dan fysiek ingrijpen, of juist niet? Veel van dat soort vraagstukken staan doorgaans in veiligheidsplannen van scholen. Bij de schoolorganisatie waar Rens stage liep stond er ook wel wat op papier, maar elke school had weer iets anders. ”Er zat geen rode draad in en vaak waren ze opgesteld door docenten die dat op eigen initiatief hadden gedaan”, vertelt Rens. ”Ik bezocht daarom alle locaties, onderzocht wat er al was én hoe het beter kon. Dat bundelde ik tot één concreet plan.”

Isolering

De Brabander keek niet alleen naar de sociale veiligheid. Hij nam ook coronamaatregelen en de veiligheid van de gebouwen zelf mee. ”Vaak ging het om slecht onderhouden gebouwen. Zo bestond de isolering van een gebouw dat ik bezocht uit slechts een rij van bakstenen. Hartstikke koud, in de winter droegen leerlingen hun winterjas”, vertelt Rens. ”Ook stuitte ik een keer op een oude printer in een afgesloten ruimte die vaak gebruikt werd. Als zo’n printer er te lang staat, komen er giftige stoffen vrij. En dat gebeurde ook: een leerkracht was al ziek geworden.”

Roeien met riemen die je hebt

Rens documenteerde alles en stelde een duidelijk plan op. Daar waren medewerkers van de schoolorganisatie blij mee, vertelt hij. ”Iedereen wist wel iets, maar niemand wist alles. In de communicatie tussen de scholen ging best weleens wat mis. En dat is ook niet zo gek: het zijn leerkrachten, geen veiligheidsexperts. Die hebben daar vaak helemaal geen tijd voor. Ze moeten roeien met de riemen die ze hebben”, aldus Rens, die vindt dat het onderwerp veiligheid op scholen te weinig aandacht krijgt. ”Vaak wordt het uitgesteld en blijft het liggen. Maar bij nood moet je snel handelen. Je wil direct weten wat je moet doen en waar je de benodigde documenten kan vinden.”

Veilig gevoel

Het veiligheidsplan dat Rens uiteindelijk maakte, werd met een acht beoordeeld en gaat ook daadwerkelijk gebruikt worden. En natuurlijk, zegt Rens, de doelgroep van De Driespan is in geen enkele zin te vergelijken met die van Avans. Maar toch kan de hogeschool volgens hem best wat van zijn onderzoek reproduceren.

”Dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd, wil niet zeggen dat ze niet kunnen gebeuren. Ook Avansstudenten kunnen een slechte dag hebben. Dan kan er iets misgaan. Het is dan belangrijk voor docenten en medewerkers om snel te weten wat ze moeten doen. Die documenten moeten er dan liggen, je moet voorbereid zijn. Mijn stagebegeleider zei dat Avans daar nog wel stappen in kan zetten”, zegt Rens. ”Maar ik voel me wel gewoon veilig, hoor. De ruimtes zijn er groot en goed belicht. Dat geeft een veilig gevoel.”

Schoolbeveiligingscoördinator

Sinds kort volgt de student een training tot schoolbeveiligingscoördinator. Daarnaast is hij samen met een studiegenoot een bedrijf begonnen om bedrijven en instellingen te helpen met de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie. ”Het is een heel breed, interessant onderwerp. Daar verdiep ik me graag in.”

De lezing van Rens wordt samen met Avansdocent Steven van der Minne gegeven. Dat was zijn stagebegeleider. Het programma begint om 19:30. Via deze link kan je je aanmelden.