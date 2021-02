Avansstudent Shane staat op plek 4 voor JONG: ‘De Tweede Kamer mag best wat gezelliger worden’

Shane Pattipeilohy doet namens JONG mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Hij omschrijft zichzelf niet als links of rechts, maar gewoon ‘als Shane’. De student Business Innovation in Den Bosch bruist van de ideeën. “Waarom kunnen Kamerleden niet door elkaar heen zitten?”

10 jaar was Shane toen hij tegen zijn moeder zei dat hij later de leukste en gezelligste premier van Nederland zou worden. “Het politieke zat er al vroeg bij me in”, vertelt de tweedejaarsstudent lachend.

In de daaropvolgende jaren bleef politiek altijd op Shanes radar. Maar een partij waar hij zich verbonden mee voelde, kon hij niet vinden. “Ik ben niet links of rechts; ik ben Shane. Ik wil politiek bedrijven van ‘de niet, naar de wel'”, zegt hij. “Toen ik voor een periode naar het buitenland ging, nam ik me voor om daarna binnen vijf jaar politiek actief te worden.”

Henk Krol

Dat gebeurde, al had het ook zomaar kunnen zijn dat Shane bij de partij Lijst Henk Krol politiek was gaan bedrijven. Hij trof Krol, oud-lijsttrekker van 50 Plus, per toeval in Den Haag. De twee raakten in gesprek en niet lang daarna werd Shane gevraagd om op de lijst van Krol te komen staan. Het was echter ook in die periode dat de Avansstudent via via in contact kwam met Jaron Tichelaar, de lijsttrekker van JONG. “Dat sloot beter aan bij mijn eigen interesses. Bij JONG kan ik meer doen voor jongeren en ze helpen zich te ontwikkelen. Het is een vooruitstrevende partij, die nieuwe dingen probeert.”

Partijposter JONG

Vergrijzing

Shane vindt het belangrijk dat een partij als JONG zitting mag nemen in de Tweede Kamer. “De gemiddelde leeftijd van de huidige Kamerleden is 48. Dat is aan de hoge kant. Je ziet dat er nu vaak over jongeren wordt gesproken, maar niet mét. Dat moet veranderen”, zegt Shane, die verwijst de jongere leeftijd van de kandidaten van JONG. Ook thema’s als onderwijs en mobiliteit gaan hem aan het hart. “We krijgen straks te maken met vergrijzing. Moet ik dan mantelzorger voor mijn hele familie worden, en tegelijkertijd ook de economie draaiende houden? Daar moeten we over nadenken. Het is tijd dat we generaties gaan verbinden.”

“Ik zie ook dat de ene na de jongere op omvallen staat. Door corona, maar het speelt al langer. Zelf kom ik ook net uit een depressie. Dat is een probleem. Mijn eigen expertise kan ik daarbij inzetten, samen met de kennis die ik bij Avans opdoe. Hoe ik goed onderzoek doe en aan de hand daarvan beleid maak, bijvoorbeeld.”

Shane is niet de enige Avansstudent die actief is voor JONG. Ook Bestuurskundestudent Noël Silalahi, die tevens jeugdburgemeester is van Helmond. Daarnaast hebben alumni Andreas Klein en Joyce van Boekel een verleden bij Avans.

Stemmen vanaf 16 jaar

Bovenstaande persoonlijke aandachtspunten noemt de bevlogen student het ‘Shane-sausje’. Het halen van klimaatdoelen, investeren in het onderwijs en meer betaalbare studentenwoningen zijn drie algemene speerpunten van de partij. “En we pleiten voor het verlagen van de stemleeftijd naar 16. Veel jongeren groeien op met voldoende technologische middelen om informatie tot zich te nemen. Dat was vroeger wel anders. Er zijn veel jongeren die nu hun stem willen laten horen. Daarom willen we de minimale stemleeftijd verlagen. Het gemaakte beleid gaat immers ook over hen.”

‘Er zijn veel jongeren die hun stem willen laten horen’

Verder vindt Shane dat het hoog tijd wordt voor een wat luchtigere sfeer in de Tweede Kamer. “De Kamer moet gezelliger worden! Het is soms zo statig”, zegt Shane, die er ook voor pleit om Kamerleden van verschillende partijen door elkaar heen te laten zitten. “In Nederland zit iedereen toch ook door elkaar, dus waarom daar niet?”

Klein beginnen

Als nummer 4 op de lijst van een nieuwe partij is het nog maar de vraag of Shane ook echt de Kamer in gaat. Al maakt dat voor hem niets uit. “Ik leef in het hier en nu. Als we in totaal twee zetels halen, zou dat al heel goed zijn. Dan kunnen we ons geluid laten horen. We moeten klein beginnen”, vertelt hij. Maar wat nou als hij toch wordt verkozen? “Ik moet mijn P nog halen, dat wil en moet ik eerst doen. Tot 17 maart ben ik sowieso student bij Avans. Daarna zien we wel. Digitaal onderwijs kan ik ook altijd in de trein volgen.”

Door de coronapandemie is het lastig om goed campagne te voeren, merkt Shane. Zeker als relatief onbekende partij, zonder groot budget. Veel gebeurt daarom digitaal. “We maken veel gebruik van ons eigen netwerk en trekken mensen aan hun mouwen. Alle kleine beetjes helpen”, aldus Shane, die hoopt dat er ondanks de pandemie volop gestemd gaat worden. Ook, of misschien wel juist door jongeren. “Dat is heel belangrijk. Stemmen is een privilege. Er zijn genoeg landen waar dat niet mag. Ga dus op onderzoek uit en stem op 17 maart op een partij die bij je past.”