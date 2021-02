Social Workstudent Jordy vindt nieuwe liefde bij First Dates, of toch niet?

Student Jordy deed mee aan het televisieprogramma First Dates

Vorig jaar kreeg Social Workstudent Jordy Bouwmans een telefoontje van First Dates. Of hij op zoek wilde gaan naar de liefde op televisie. “Waarom niet”, dacht Jordy. “Het was een gezellig uitje in coronatijd.” Zijn vriendin en studiegenoot gaf hem stiekem op. Een succesvolle date met Ferry volgt, maar hebben ze elkaar nog gezien?

De eerste gedachte die de vierdejaarsstudent kreeg toen hij zijn blind date zag zitten aan de bar? “Oeps, dat is niet mijn type”, bekend Jordy. Date Ferry draagt net als Jordy een colltrui, heeft blond haar, ziet er verzorgd uit en is een tikkeltje langer. “Eigenlijk val ik op jongens die iets kleiner zijn of even groot en met bruin haar. Hij oogde wel heel aardig en kwam lief over.”

Bang voor ongemakkelijke stiltes is Jordy niet. Want wat blijkt? Allebei studeren de jongens Social Work, waardoor ze genoeg gespreksstof hebben om over te praten. “Ik weet van mezelf dat ik een makkelijke prater ben. Hij bleek dat ook te zijn. Ferry vertelt tijdens de date openhartig over de burn-out die hij had, Jordy over zijn gezin. “Mijn moeder en tante vallen op vrouwen, ik op mannen”, vertelt de Bossche student. “Op Twitter is dat viral gegaan omdat er zoveel mensen in mijn familie uit de kast kwamen. Om die Tweets heb ik in een deuk gelegen.”

was een volle kast bij de familie van Jordy #firstdates — Ouwejongenskrentenbrood (@Ouwejongenskre1) February 5, 2021

Jordy z’n familie heeft iets met kasten ,soms komen zij eruit ! #firstdates — Teun Plugge (@tplugge) February 5, 2021

Pasta op het station

“Al snel vergat ik dat onze date werd opgenomen”, zegt Jordy. “Doordat het klikte, maar ook omdat er op de set geen grote camera’s zijn. In een soort van fietspaaltjes zitten kleine camera’s die alles opnemen.” Een uur lang zitten Ferry en Jordy aan tafel. “Het eten was lekker maar wel in kleine porties. Na de date zijn we samen naar het station gelopen en hebben we nog pasta gegeten”, vertelt hij lachend.

Vlak voor de uitzending, die vorige week vrijdag op televisie te zien was, werd Jordy zenuwachtig. “Ik ging terugdenken aan wat ik allemaal heb gezegd. Het was leuk om terug te zien hoe de date was”, vertelt Jordy. “Wel vond ik mezelf serieuzer overkomen dan ik ben, dat zei ook mijn vriendin die me opgegeven heeft.”

Sympathieke jongen

“Na de uitzending ontplofte mijn inbox. Van bekenden, maar ook van onbekenden ontving ik veel positieve reacties.” Jordy verwachtte niet om zelfs van mensen hij niet kent berichtjes te krijgen. “Ik kreeg te horen dat ik een leuke, sympathieke jongen ben. Dat is leuk om te horen.”

Het was een geslaagde eerste date, want beide heren wilden elkaar nog wel een keer zien. “We hebben even gekletst via WhatsApp, waarna het contact toch verwaterde”, antwoordt Jordy op de vraag of ze elkaar alweer hebben gezien.

De aflevering is tot 7 maart hier terug te zien.