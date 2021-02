Student-ondernemer en dierenvriend Sabien beschermt honden tegen teken

Foto: Nora Verhoef

Toen Sabien Blewanus, student Biologie en Medisch Laboratorium Onderzoek (BML) in Breda, op zoek was naar een tekenband voor haar hond, vond ze die best duur. Kon ze die zelf niet goedkoper maken? Het was het begin van haar eigen bedrijf: Coopers Inn. Treasure Hounds.

De halsbanden en tekenbanden die Sabien verkoopt, knoopt ze zelf. Met een halsband voor een hond – gemaakt van paracord, ofwel oersterk parachutekoord – is ze zes tot zeven uur bezig. Een tekenband knoopt ze in een uur. En onlangs maakte ze op verzoek zelfs een halster voor een paard. Daarnaast verkoopt ze in haar webshop lijnen en speeltjes voor honden.

In 2017 kreeg de student een pup, een zwarte labrador. Omdat teken gevaarlijk kunnen zijn voor honden, ging ze op zoek naar producten die haar hond Cooper ertegen konden beschermen. Die producten zijn niet alleen duur, maar bevatten ook chemische middelen die niet per se goed zijn voor een hond. Ze ging op zoek naar alternatieven en vond online speciale keramische kralen.

In de tekenbanden die Sabien maakt, zijn die kralen verwerkt. “Er zitten micro-organismen in die uv-licht opnemen. Op donkere plekken met weinig zonlicht, zoals het bos, stralen de kralen dat licht uit. Daar houden teken niet van”, legt ze uit. “Als een hond zo’n band omheeft, zoekt de teek een andere ‘gastheer’. Mijn banden zijn een goedkoper en diervriendelijker alternatief voor allerlei chemische middelen tegen teken. Maar je moet je hond natuurlijk altijd blijven controleren.”

Instagram

Coopers Inn. Treasure Hounds is grotendeels opgebouwd via Instagram. Eerst begon Sabien een account voor haar hond en kwam op die manier in contact met andere hondeneigenaren en bedrijven die artikelen voor honden verkopen. “In allerlei groepen werden berichten gestuurd en reageerden deelnemers op elkaar.” Toen ze haar bedrijfsaccount startte, vroeg Sabien haar contacten om ook dat account te volgen. “Inmiddels ben ik dagelijks bezig op Instagram.”

Ook zocht ze modellen via social media. Mensen stuurden foto’s van hun hond en kregen korting op de halsbanden in ruil voor het promoten van haar bedrijf. Het leverde Sabien modellen op in Canada, de Verenigde Staten, België en Nederland én meer volgers. Om de naamsbekendheid van haar bedrijf te vergroten, doet ze mee aan give-aways waarbij deelnemers pagina’s van bedrijven moeten volgen, delen en liken.

Zelf uitgezocht

Een vast ‘recept’ voor het laten groeien van je bedrijf via Instagram is er niet. Althans, dat heeft de student niet gevolgd. “Ik heb het allemaal zelf uitgezocht.”Ook offline is ze bezig met haar onderneming. “Bij het uitlaten van Cooper vragen mensen weleens waar zijn halsband vandaan komt. Dan vertel ik dat ik die zelf gemaakt heb en geef ik ze mijn kaartje.”

“Vijf dagen per week werk ik aan bestellingen. Ik kan het goed combineren met mijn opleiding, heb er zelfs nog een bijbaan naast.” Want haar rekeningen kan ze nog niet betalen van de opbrengsten van haar eigen bedrijf. Per band verdient Sabien niet veel. Een tekenband kost in haar webshop 12,50 euro, een halsband 29,99. “Ik houd het zo goedkoop mogelijk. Ik doe het omdat ik het leuk vind. Het is wel mijn doel om er meer uit te halen, zodat ik er later mijn brood mee kan verdienen.”