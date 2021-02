Student Teuntje liep stage bij Zappsport: ‘Ik mag blijven om The Battle te organiseren’

Communicatiestudent Teuntje Hoezen weet naar eigen zeggen niks van sport. Toch weerhield haar dat er niet van om stage te lopen bij Zappsport. Slimme zet: ze mag er na haar stage nog twee maanden blijven werken.

“Werken in de televisiewereld fascineert me”, vertelt de Bredase derdejaarsstudent. Hoewel ze hiervoor een opleiding in de zorg afrondde, ambieert Teuntje eigenlijk altijd al een carrière in de media. “Daarom besloot ik na het behalen van mijn mbo-diploma Communicatie te studeren. Een brede opleiding, waar ik uiteindelijk veel kanten mee op kan.”

Na verschillende gesprekken met stageplekken uit de media, voelde het gesprek dat Teuntje voerde met Zappsport het beste. Wel maakte ze zich een beetje zorgen. “Ik weet namelijk helemaal niets van sport en beoefen er zelf geen.” Na geruststellende woorden van de eindredacteur begon Teuntje aan haar stage bij het kindersportprogramma. “Ik werd meteen in het diepe gegooid.”

In Zappsport The Battle beoefenen basisschoolleerlingen een bepaalde sport. Een groep jongens en een groep meisjes strijden tegen elkaar wie het beste is. Een bekende sporter leert hen eerst de ins- en outs van de sport.

“Op de eerste dag mocht ik meteen een mascotte regelen. Dat deed ik bij een voetbalclub uit de buurt”, blikt ze terug. “Dat ging me best lekker af want ik had het in een half uur geregeld. Daarna kreeg ik veel vrijheid en mocht ik ook de sporten uitzoeken die in een aflevering centraal staan.”

De eerste paar weken werkte Teuntje op de redactie in Hilversum. “Helaas moesten we door de tweede lockdown al het voorbereidend werk vanuit huis doen. De wekelijkse twee draaidagen mocht ik wel op locatie zijn. Ik zorgde ervoor dat de kinderen zich op tijd hadden omgekleed, verzorgde de lunch en hield het draaiboek in de gaten. De presentatoren hebben vaak niet de hele dag de tijd.”

De leukste aflevering die Teuntje maakte, was de korfbalaflevering waarin leerlingen uit het speciaal onderwijs het tegen elkaar opnamen. “Die vond ik het gaafste om te maken, omdat ik voor mijn mbo-opleiding veel met deze doelgroep werkte.” Ook de Halloweenaflevering kwam deels uit het creatieve brein van Teuntje. “Ik kwam erachter dat zwerkbal een nationale en internationale sport is en dat Zappsport er nog nooit wat mee had gedaan.”

Belletje van de producer

In december kreeg de student een telefoontje van de producer met de vraag of ze tot en met maart The Battle wil organiseren. “Tuurlijk zei ik daar ‘ja’ op. Het is wel even passen en meten met alle lessen en schoolprojecten die ik nu weer volg.” Een dag in de week is Teuntje nog op pad voor opnames. “Al het voorbereidend werk doe ik tussen colleges door.”

Heeft Teuntje, nu ze ervaring heeft opgedaan achter de camera, de ambitie om ervóór te staan? “Die vraag kreeg ik van een aantal cameramannen ook. Stiekem lijkt het me wel heel gaaf om ooit Zappsport te presenteren”, geeft ze lachend toe.