Studenten bedenken escaperoom op afstand: wie is het eerst de stad uit?

Reisorganisaties zijn hard getroffen door de coronacrisis. Ook Withlocals is op zoek naar manieren om de business te kunnen voorzetten tijdens de pandemie. Studenten van de minor Innovatiemanagement van Avans bedachten nieuwe activiteiten voor het bedrijf.

Withlocals is een platform dat reizigers koppelt aan locals. Die kennen vaak de mooiste plekjes in hun stad en weten de leukste dingen om te doen. Reizigers gaan – tegen betaling – met hen op pad. Alleen kan dat tijdens de pandemie niet. Hoe kan Withlocals de lokale gidsen toch aan het werk houden?

Het bedrijf startte zelf met online experiences, van een streetart-tour in Istanbul tot tiramisu maken met een Italiaanse chef. Avansstudenten van de minor Innovatiemanagement richtten zich op de business-to-business-kant, door voor Withlocals activiteiten te bedenken die bedrijven kunnen inzetten, bijvoorbeeld als teambuilding.

Localescape

Courtney Mirrer, Bart Mutzers, Gijs Storimans en Dirk van Wanrooij presenteerden online hun idee voor een escaproom op afstand: Localescape. Collega’s lossen samen, maar allemaal vanachter hun eigen laptop, puzzels op. Dat is alleen mogelijk door goed samen te werken. De studenten bedachten bijvoorbeeld een puzzel met gebarentaal. Eén iemand maakt woorden in gebarentaal, de anderen ‘vertalen’ ze. Door de puzzels goed op te lossen, kun je als team tijd winnen. Die heb je nodig om eerder dan de gids de stad uit te komen.

Tussen de puzzels door krijgen de deelnemers filmpjes te zien. “De lokale gids heeft die vooraf opgenomen in de stad waar hij of zij woont. Zo word je meegenomen door de stad, bijvoorbeeld langs beroemde bezienswaardigheden”, leggen de studenten uit tijdens hun presentatie. De local krijgt op die manier ook de kans om wat te vertellen over de stad. Om alles in goede banen te leiden, wordt het spel begeleid door een moderator.

Businessmodel

Het is een goed businessmodel voor Withlocals, zegt docent Marjolein Boonen na de presentatie, maar wat verdienen de lokale gidsen eraan? Die zijn maar eenmalig nodig voor het opnemen van de filmpjes. Daar hebben de studenten over nagedacht. “In verband met de soms slechte videokwaliteit willen we de escaperoom niet ‘live’ doen”, zegt Dirk, student Technische Bedrijfskunde in Den Bosch. “De local hoeft dan ook niet steeds hetzelfde rondje te maken. Je zou kunnen afspreken dat hij per escaperoom die gespeeld wordt een percentage van de opbrengst krijgt.”

De minorstudenten dachten ook na over voortzetting van het concept ná corona, wanneer collega’s – of vrienden – weer bij elkaar mogen komen. Dan moet het niveau van de puzzels omhoog. “Want het is makkelijker om die op te lossen als je bij elkaar zit”, zegt Dirk.