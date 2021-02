Studenten stellen vragen aan deskundigen tijdens Covid College Tour

Al bijna een jaar wordt ons leven beheerst door covid-19. Geen colleges volgen op school, niet naar feestjes, boodschappen doen met een mondkapje op, twee keer in lockdown en misschien wel zieke mensen in je omgeving. Over het virus is al veel gezegd en geschreven, maar er is ook nog veel onduidelijk. Studenten kunnen binnenkort hun vragen stellen aan deskundigen tijdens de Covid College Tour.

In vijf masterclasses gaan externe deskundigen dieper in op een onderwerp dat te maken heeft met covid. Zo vertelt viroloog Sander Herfst van het Erasmus MC in Rotterdam tijdens de eerste masterclass op 10 maart over de historie van pandemieën. Waar komen ze vandaan? Hoe verloopt een pandemie en waar komen al die verschillende varianten vandaan?

In de tweede masterclass op 24 maart gaat Diederik Gommers, afdelingshoofd van de intensive care van het Erasmus MC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) dat de regering adviseert, in op het ziektebeeld van covid-19. Waarom belandt de een op de IC en is de ander alleen verkouden? Wat is de invloed van factoren als een hoog BMI, diabetes of chronische luchtweg- of longproblemen? En hoe is het om tijdens een coronapiek in het ziekenhuis te werken?

Initiatief

De Covid College Tour is een initiatief van docent Eefje Schrauwen van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM). Inmiddels zijn ook andere academies aangehaakt. De Academie voor Gezondheidszorg sluit aan bij de derde masterclass over vaccineren met Marjolein Kikkert van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Aanmelden voor de digitale masterclasses kan hier. Daar vind je ook meer informatie over de onderwerpen. Bij de registratie kun je meteen je vraag voor de deskundige achterlaten en aangeven of je in de studio aanwezig wilt zijn.

Oproep: ATGM is op zoek naar ‘Virale verhalen’. Heb jij als student tijdens de pandemie een mooi initiatief opgezet of iets gedaan voor anderen? Heb je een bijzonder verhaal dat je wilt delen? Mail dan naar Anne-Sophie van Schelven: a.vanschelven@avans.nl.