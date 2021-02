Studentenbonden: geef álle studenten een gratis studiejaar

Illustratie: Janine Jansen

Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgen vertraagde studenten straks een extra studiejaar zonder dat zij daarvoor hoeven te betalen. Dat idee vinden studentenbonden te summier: zij willen dat zo’n maatregel voor alle studenten geldt.

Van zorgeloos studeren is in coronatijd geen sprake. Jongeren lopen vertraging op, zitten zonder werk, voelen zich vaker eenzaam en maken zich grote zorgen over hun toekomst. Kan het kabinet hun daarom niet een ‘collegegeldvrij’ studiejaar cadeau doen?

Deze oproep van de bestuursvoorzitter van de Christelijke Hogeschool Ede zette vorige week ook de Tweede Kamer aan het denken. Een motie van D66 en GroenLinks voor een gratis extra studiejaar voor studenten die in de coronacrisis vertraging hebben opgelopen, kon rekenen op een meerderheid. Minister Van Engelshoven reageerde wat zuiniger, maar zag er ook wel wat in.

Gedupeerd

Maar dat voorstel schiet volgens studentenbonden te kort. Zij willen dat alle studenten kosteloos een jaar langer over hun studie kunnen doen. Elke student is door de crisis wel op een bepaalde manier gedupeerd, stellen zij.

“De een heeft studievertraging opgelopen, anderen hebben hoge studieschulden moeten aangaan door het verlies van een bijbaan”, zegt voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). “Bovendien geldt een overheersend gevoel van gemis. Zowel in brede ontwikkeling als op het gebied van onderwijskwaliteit.”

Mentale problemen

Hij vindt de Groninger Studentenbond (GSb) aan zijn zijde. “We hebben anderhalf jaar aan brede ontwikkeling gemist, zijn ontevreden over ons onderwijs en hebben de prijs voor de crisis betaald met mentale problemen”, zegt voorzitter Marinus Jongman. “Dan kan je niet aan komen kakken met compensatie voor een klein deel van ons.”

De bonden willen naast een extra jaar studeren ook een extra jaar studiefinanciering. Zo kunnen studenten die uitlopen aanspraak blijven maken op hun aanvullende beurs en studentenreisproduct. Ook moeten zij een jaar langer kunnen lenen bij DUO.

Gefinancierd door ministerie

Wie gaat dat betalen? Niet de hogescholen en universiteiten, benadrukt Muns. “Dit voorstel moet gefinancierd worden vanuit het ministerie van onderwijs.” Ook over de vraag of het allemaal niet te duur wordt, heeft de LSVb nagedacht. De kosten stellen volgens Muns weinig voor vergeleken met de “tientallen miljarden die vrijgemaakt zijn voor steunpakketten voor werknemers en werkgevers”.

De GSb heeft aangekondigd actie te zullen voeren als de Tweede Kamer niet over de brug komt. Over de motie van D66 en GroenLinks wordt vanmiddag gestemd.