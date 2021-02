Studieschuld hoger dan 21 miljard euro (ofwel 2,6 miljard maanden Netflix)

Illustratie: Daan van Bommel

De totale studieschuld is meer dan 21 miljard euro, maar wat komt er per seconde bij? En wat zou je daar allemaal van kunnen betalen? Op de Nationale Schuldenteller zie je de getallen omhoogschieten.

Met meer dan 21 miljard euro kun je ruim 13 duizend jaarsalarissen van prinses Amalia betalen, staat op de roodkleurige website Schuldenteller.nl. Je kunt er bijna 24 miljard broodjes bapao voor kopen en 2,6 miljard maanden Netflix kijken.

Groeien

De teller is gebaseerd op de ‘studieschuldberg’ in 2019 en de voorspelling hoe die blijft groeien. De website is van de Landelijke Studentenvakbond, FNV Young & United en de Groninger Studentenbond.

“Het gaat om verschrikkelijk veel geld”, zegt voorzitter Lyle Muns van de LSVb. “We onderschatten het soms, en dit is een mooie manier om het inzichtelijk te maken.”

Hoe ouder studenten zijn, hoe meer ze per maand lenen. Volgens de campagnevoerders gaat het gemiddeld om zo’n 700 euro per maand, al noemt DUO iets lagere bedragen. Hoe dan ook zijn de studieschulden enorm gestegen sinds het afschaffen van de basisbeurs in 2015.

Biertjes

De meter lijkt op een eerdere studieschuldenmeter van de andere belangenorganisatie voor studenten, het ISO. Toen werden de miljarden omgerekend naar biertjes en MacBooks. Die meter is inmiddels offline gehaald.