Tenten ontwikkelen met 3D-printer: â€˜Bij ons moet je eerst iets maken en dan pas denkenâ€™

St. Joost School of Art & Design start komende week met de workshop 3D Textile. Hierbij worden studenten uitgedaagd met behulp van 3D-printers nieuwe tenten te ontwikkelen. De eerste vond plaats in november, met succes. Een terug- en vooruitblik.

In november ging Robert Knight, docent ‘zintuigen en makerschap’ en projectdocent van de opleiding New Design & Attitudes, voor een week aan de slag met vijftien tweedejaars studenten. Tijdens de workshop werden studenten uitgedaagd na te denken over een nieuw soort tentdoek of overkapping. Deze hebben ze uiteindelijk met een 3D-printer geproduceerd.

Het lectoraat, Nieuwe Materialen en hun Toepassing waar Knight bij zit, doet onder andere onderzoek naar tenten. Knight wilde een connectie maken met het onderzoek en zijn studenten. Daaruit ontstond het idee voor zijn workshop. ‘’Meestal begin je met het technische deel. Maar ik wilde dat iedereen meteen begon met produceren’’, vertelt Knight. ‘’Bij ons moet je eerst iets maken en dan pas denken. Ik wil geen beperkingen. Je kan vanuit nul beginnen en alle kanten op.’’

Interessant onderzoek

Juul van den Heuvel, tweedejaarsstudent New Design & Attitudes, heeft deelgenomen aan de eerste workshop. Hoe en of zijn tent zou blijven staan, was zijn belangrijkste vraagstuk. ‘’Dit was een interessant onderzoek, omdat het heel innovatief is. Textiel is een stof die de opleiding daar nog nooit voor heeft gebruikt. Ook was het heel vet om aan dit onderzoek te mogen meewerken. Het voelt dan alsof je het ergens voor doet.’’

De resultaten deelde Knight tijdens een kick-off meeting met bedrijven die de tenten mogelijk kunnen verkopen. Hier hebben ze gebrainstormd over samenwerkingen en mogelijke vervolgstoppen van het onderzoek. De bedrijven vonden het ontwerp echter nog te abstract. Tijdens de komende workshop in maart verandert daarom de werkwijze. Studenten moeten dan wél eerst gaan nadenken over hun concept, voor ze gaan produceren. ‘’Je zal hier meer vanuit functie en oplossingen gaan moeten denken. Dit gaan we doen om aan de wensen van bedrijven te kunnen voldoen’’, zegt Knight.

De tunneltent

Het textiel in de 3D-printer heeft invloed op het eindwerk. Hoe het textiel zich gaat vormen is onvoorspelbaar. ‘’Als eerste maak je een 3D-tekening. Daarna span je van textiel een ondergrond op een plaatje en daarop wordt het geprint in een 200 graden printer’’, vertelt Juul. ‘’Bij mij duurde het twintig minuten om te printen. Als het textiel eruit is, stolt het. Dan wordt het hard. Maar vanwege de dikte blijft het flexibel.’’

‘’Door mijn eerste ingeving wist ik al snel dat het een tunneltent moest zijn. Daar ging ik zelf ook wel eens mee op vakantie’’, zegt Juul. Een tunneltent is een tent die wordt opgezet met boogstokken die parallel aan elkaar lopen. ‘’Het leek mij een goed concept, omdat het mogelijk is om de tent op ware grootte te realiseren. De eerste dag ben ik gelijk veel gaan experimenteren. Na het derde ontwerp was ik tevreden. Daarna heb ik er gelijk een reeks tenten van gemaakt.’’ De workshop was Juul op het lijf geschreven. ‘’Als er in maart bij de tweede workshop een variatie komt van de eerste, doe ik graag weer mee.’’ De resultaten van het onderzoek van het lectoraat zal in 2022 op de Dutch Design Week gepresenteerd worden.