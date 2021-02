Unanieme Kamer wil onderwijs sneller terug op de campus

Het kabinet moet ervoor zorgen dat studenten snel weer vaker fysiek les krijgen. Twee Kamermoties die daarop aandringen zijn gisteravond zonder tegenstemmen aangenomen. De compensatie voor afgestudeerde wo-bachelorstudenten haalde het niet.

Terwijl het verkiezingsreces officieel al lang is ingegaan, hakte de Tweede Kamer gisteravond nog allerlei knopen door. De hervatting van het anderhalvemeteronderwijs aan hogescholen en universiteiten stond hoog op de agenda. Daarvoor hadden meerdere fracties zich woensdag hard gemaakt tijdens een groot coronadebat.

Bijsturen

D66 en ChristenUnie riepen het kabinet op om met het hoger onderwijs over een snellere heropening in gesprek te gaan. GroenLinks, PvdA, SP en PvdD willen dat instellingen de ruimte krijgen om alle studenten weer een dagdeel per week naar de campus te laten komen. Beide moties werden met algemene stemmen aangenomen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg is blij dat de Kamer het kabinet bijstuurt. Voorzitter Dahran Çoban hoopt nu op grotere stappen. “Beloftes en mooie woorden bieden niet genoeg perspectief meer voor studenten die al sinds maart thuis zitten”, meent ze. “Er moet licht aan het einde van de coronatunnel komen.”

Onuitvoerbaar

Tijdens de stemmingen kwam ook het grote coronasteunpakket van onderwijsministers Van Engelshoven en Slob aan de orde. De SP riep samen met PvdA en PvdD op om ook wo-bachelorstudenten die dit jaar afstuderen financiële compensatie te bieden.

Van Engelshoven had gistermiddag al laten weten daar niet aan te willen beginnen omdat het onuitvoerbaar zou zijn. De vier regeringspartijen respecteerden haar keuze en stemden als één blok tegen de motie.

Kirsten van den Hul (PvdA) wil laten uitzoeken of er niet 82 miljoen euro te weinig is gereserveerd voor de compensatie van vertraagde jonge wetenschappers. Haar motie werd aangenomen, hoewel onder meer de regeringspartijen D66, CDA en VVD tegenstemden.

Ook andere fracties hadden allerlei ideeën ingediend. Eppo Bruins (ChristenUnie) constateerde dat er veel studenten zijn – ook buiten de pabo’s – die best een bijbaan in het onderwijs zouden willen. Kan daar geen plan voor worden gemaakt? Dennis Wiersma (VVD) riep de minister op om bij de uitvoering van haar Nationaal Programma nauw samen te werken met studie- en studentenverenigingen. Allebei hun moties werden aangenomen.