Verrassing voor Pabodocent Wytze Klok: ‘Zijn persoonlijke verhalen maken hem zo speciaal’

Vierdejaarsstudenten van de Pabo verrasten hun docent Wytze Klok in de laatste week van hun afstudeeronderzoek. Tijdens de online les verschenen de studenten in beeld met een mondkapje waarop stond: ‘Team Wytze’. De studenten wilden daarmee hun docent bedanken voor zijn betrokkenheid.

“Het begon eigenlijk als een gek idee”, vertelt mede-initiatiefnemer Monique Pieterse, vierdejaars aan de Pabo. “Onze eerste offline bijeenkomst vorig jaar november voor ons afstudeeronderzoek was meteen zo gezellig, dat wij de ruimte voelden om iets leuks te doen. Ik zag een folder van Kruidvat waar mondkapjes in stonden die je zelf kon laten bedrukken. Ik heb ze meteen besteld. Maar omdat ze te laat binnenkwamen, konden we ze door het ingaan van de lockdown alleen laten zien in een online les.”

‘Team Wytze’

Klok was erg verbaasd en verrast. “Normaal druppelt iedereen de les binnen. Maar nu zag ik alleen zwart beeld”, vertelt de Pabodocent. “Ik dacht eerst dat er iets misging met de internetverbinding. Totdat de studenten tevoorschijn kwamen met de ‘Team Wytze’ mondkapjes.” Klok moest heel hard lachen. “Ik vind zelf niet dat ik iets speciaals heb gedaan voor de studenten. Maar dit zie ik wel als een heel groot compliment.”

“Wytze is voor mij meer dan alleen een docent”, vertelt Monique. Met een lach op haar gezicht vertelt ze hoe Wytze voor haar een hele meeting leuk maakt in maar twee seconden. “Hij geeft ons altijd een kijkje in zijn leven. Zijn persoonlijke verhalen maken hem zo speciaal.” Monique vindt zijn manier van werken interessant. “Normaal weten docenten alles van ons en wij niks van hen.”