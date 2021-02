Avans projectleider Wasilie Janssen is ook trouwambtenaar: ‘De liefde vieren, dat is iets heel moois’

Bron: Chantal van der Giesen

Wasilie Janssen is projectleider bij Avans en in zijn vrije tijd trouwambtenaar. Vorig jaar verbond hij voor het eerst een paar in de echt. Omdat het zondag Valentijnsdag is, vertelt hij over zijn werk. “Het is geweldig mooi om te doen.“

Wanneer Wasilie Janssen het over zijn werk als trouwambtenaar heeft, beginnen zijn ogen te fonkelen. Zó leuk vindt hij het. “Het is geweldig mooi om te doen. Als ik een paar mag trouwen, ben ik zelf ook helemaal vrolijk en blij. Na afloop stuiter ik door de zaal”, zegt hij lachend. “Al ben ik ook statig. Ik heb wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Als ik het verschrikkelijk doe, onthouden mensen me. Maar ook als ik het goed doe.”

Zelfstandig trouwambtenaar

Janssen is zelfstandig trouwambtenaar en is niet vast bij een gemeente in dienst. Wanneer hij mensen trouwt, wordt hij door de gemeente voor één dag formeel benoemd om een huwelijk te mogen voltrekken. Dat mag alleen met toestemming, en dan ook alleen op die dag.

“Daarna mag ik zelf weten hoe ik het doe. Ik heet eerst iedereen welkom en houd daarna mijn toespraak. Ik vind het leuk om de gasten in de zaal erbij te betrekken. Dan voer ik de plechtigheid zelf uit. Die moet ik precies uitvoeren zoals de wet ‘m voorschrijft. En het is heel belangrijk dat de getuigen het paar duidelijk het jawoord horen zeggen. Dat is hun taak.”

Bron: Chantal van der Giesen

Relatietherapeut

Voordat de projectleider van Avans als trouwambtenaar aan de slag ging, werkte hij als relatietherapeut. Daar stond hij aan de andere kant van relaties. “Bij mensen die er een zooitje van hadden gemaakt. Ik werd meegenomen in het wel en wee van mensen. Heel intiem”, zegt Janssen, die het werk als trouwambtenaar een stuk leuker vindt. “De liefde vieren, dat is iets heel moois. Ik ben erbij als iemand tegen de ander zegt: ‘Ik wil verder met jou’. Dat is heel uniek. Dat ik daar een bijdrage aan mag leveren, is speciaal.”

Borrelen

Janssen omschrijft zichzelf als een trouwambtenaar met een persoonlijke stijl. Hij stopt tijd in de voorbereiding van de huwelijken die hij mag voltrekken. Zo voert hij eerst altijd een uitgebreid gesprek. Met het echtpaar, maar ook met vrienden en de getuigen. “Toen ik twaalf jaar geleden zelf trouwde, kwam de trouwambtenaar van mijn man en mij een avondje borrelen. Heel los, heel gezellig. Zo wilde ik dat ook doen”, vertelt Janssen. “Je hoort dan vaak verrassende verhalen en anekdotes, die het echtpaar zelf niet zo snel zou vertellen. Over hun jeugd, of wat ze voor de getuigen betekenen.”

Wens uitspreken

In oktober 2020 trouwde Janssen twee vrienden, voor hem zijn eerste huwelijk. Daar blikt hij met warme gevoelens op terug. “Ik had de getuigen gevraagd een wens voor het echtpaar uit te spreken. Dat kwam als een verrassing en bleek heel ontroerend te zijn. Het had echt impact”, vertelt hij trots. “Ook had ik van tevoren aan het echtpaar gevraagd wat hun favoriete nummers waren. Dat bleek toevallig hetzelfde nummer te zijn. Ik heb toen aan een vriend, die ook met hen bevriend is, gevraagd om dat lied te zingen. Dat was schitterend.”

At Last van Etta James was het favoriete nummer van het eerste echtpaar dat Janssen trouwde

Corona

Door de coronacrisis blijft het voor Janssen voorlopig bij die ene bruiloft. Er wordt minder getrouwd. En als mensen het nu al doen, gebeurt dat volgens Janssen eenvoudig bij de gemeente. “De markt voor zelfstandige trouwambtenaren is nu dus klein. Ik hoop straks naar vier tot zes bruiloften per jaar te kunnen gaan. Meer hoeft niet. Ik werk ook nog bij Avans en daar heb ik een fulltime baan aan.”

Janssen benadrukt dat hij een trouwambtenaar is voor iedereen. Zo trouwt hij niet alleen man en vrouw, maar iedereen die zich wettelijk aan elkaar wil verbinden. Ook drie personen kunnen zich ceremonieel, niet wettelijk, bij hem aan elkaar verbinden. En hoewel hij het tot nu toe nog niet heeft gedaan, mogen ook Avansmedewerkers of -studenten- hem inhuren. “Waarom niet? Als er een klik is tussen mij en het echtpaar, lijkt me dat heel mooi om te doen.”