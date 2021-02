Wat gaat eerder open: café of collegezaal?

De lockdown wordt verlengd tot 2 maart, zei premier Rutte gisteravond. Voorlopig blijft het hoger onderwijs dus goeddeels online. Wanneer mogen hogescholen en universiteiten weer open?

Het aantal besmettingen daalt langzaam, maar versoepelingen van de coronamaatregelen lijken nog ver weg. Rutte waarschuwde gisteren voor nieuwe varianten van het coronavirus, die voor een derde golf kunnen zorgen.

Hoe kiest het kabinet zijn maatregelen?

In principe staan die op een routekaart. Die is gisteren enigszins herzien, maar voor het hoger onderwijs verandert er niets.

Wat houdt die routekaart in?

De routekaart is geen harde regelgeving, maar een leidraad voor beslissingen. Er staan vier niveaus in: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Voor allerlei zaken en sectoren staan de maatregelen per niveau samengevat. Voorbeeldje: op een huwelijk mogen honderd gasten komen (niveau 1), vijftig gasten (niveau 2) of dertig gasten (niveau 3 en 4). Op het ernstigste niveau kunnen die maatregelen desnoods nog verzwaard worden.

En hoe zit het met het hoger onderwijs?

De algemene beperkingen zijn al tamelijk ingrijpend: de anderhalve meter, de mondkapjes, thuisblijven als je klachten hebt enzovoorts. Het zorgt voor lege collegezalen, gemiste tentamens en meer. Maar er zijn in principe geen ‘aanvullende’ beperkingen voor het onderwijs. Pas bij een verzwaring op het ergste niveau komen we terecht waar we nu zijn: helemaal geen fysieke lessen.

Maar ik heb binnenkort tentamen!

Ja, er geldt een uitzondering voor tentamens. Dat geldt ook voor praktijkonderwijs en voor de begeleiding van ‘kwetsbare studenten’. Dat mag allemaal op de campus, naar beste inzicht van de onderwijsinstelling.

Wat gaat eerder open: de collegezaal of het café?

De collegezaal. Zodra het enigszins kan, gaat het onderwijs ‘op anderhalve meter’ weer door. De cafés mogen pas op niveau 1 en 2 weer open, eveneens met in achtneming van de anderhalve meter.

Wanneer wisselen we van niveau?

Het gaat om het aantal positieve coronatesten per 100 duizend inwoners per week. Het lichtste niveau: minder dan 35. Op niveau 2 zijn het er hooguit honderd. Niveau 3 loopt tot 250 positieve testen per week en op niveau 4 zijn het er meer dan 250 per week. Ook het aantal ic-opnames weegt mee.

En op welk niveau zitten we nu?

De lockdown heeft effect: het aantal besmettingen daalt. Er zijn nu 164 besmettingen per 100 duizend inwoners, meldt het RIVM. Dat is niveau 3: ernstig, maar niet langer ‘zeer ernstig’.

Dus binnenkort weer college?

Nee, de vlag kan nog niet uit. Nieuwe, besmettelijkere varianten dreigen voor een derde golf te zorgen. De daling van het aantal besmettingen moet nog even doorzetten voordat het kabinet weer aan versoepelingen gaat denken. Over de avondklok heeft het kabinet nog geen besluit genomen: eerst komt er, eind deze week, een nieuw advies van het OMT.