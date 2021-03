Actievoerders University Rebellion blokkeren (leeg) VSNU-hoofdkwartier

Bron: University Rebellion

Studenten en docenten van protestbeweging University Rebellion hebben zich vanmiddag vastgeketend voor de ingang van het VSNU-kantoor. Ze vinden dat de universiteitenvereniging zich in het politieke debat te weinig uitspreekt over de klimaatcrisis.

Sinds 12.00 uur vanmiddag blokkeren actievoerders van University Rebellion (UR) het Haagse VSNU-hoofdkwartier. Ze hebben de gevel beklommen om spandoeken op te hangen en zingen liedjes, is te zien op hun Instagram-stories. Drie mensen zitten (op gepaste afstand) aan elkaar vastgeketend voor de ingang van het gebouw en nog eens drie op straat. “Ze zijn ook nog vastgelijmd aan de grond”, zegt een woordvoerder van de beweging.

Manifest

De studenten, wetenschappers en medewerkers van UR voeren actie tegen klimaatverandering en vinden dat universiteiten daar ook meer tegen zouden moeten doen. Eind vorig jaar publiceerden ze een manifest. De slogan is ‘decarbonize, decolonize, democratize’.

Over die thema’s zou de VSNU zich keihard moeten uitspreken, vindt UR, vooral tijdens én na de verkiezingen. “De komende vier jaar zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde onder de 1.5 graden Celsius blijft”, aldus de actievoerders. “De VSNU heeft de autoriteit en macht om politici te waarschuwen en de samenleving te informeren over crisissen waar ze zich eerder niet bewust van waren.”

Bron: University Rebellion

Politie

Er deden aanvankelijk zo’n 25 á 30 mensen mee aan het protest, laat hun woordvoerder rond 14.00 uur weten. “Maar de politie heeft inmiddels 13 mensen opgepakt. De vastgeketende mensen zitten er nog. We hopen dat we het tot zes uur kunnen volhouden.”

Eerder vandaag vond tussen University Rebellion en de VSNU al een gesprek plaats. Volgens de actievoerders kwam daaruit naar voren dat de koepel “niet bereid is haar maatschappelijke rol te vervullen”, met de protestactie als gevolg.

Verbaasd

Dat ziet de VSNU anders. “University Rebellion heeft ons benaderd met de eis dat wij ons uitspreken over de klimaatcrisis”, zegt een woordvoerder. Vanmorgen heeft de VSNU inderdaad overleg gevoerd met University Rebellion. “We hebben dit als een goed gesprek ervaren en zijn verbaasd over deze actie. De universiteiten zettenzich op allerlei manieren in voor het klimaat, van wetenschappelijk onderzoek tot het verduurzamen van de campussen.”

De blokkade zal het werk van de VSNU-medewerkers vandaag overigens niet erg belemmeren. “Al onze medewerkers werken thuis, dus in principe is er niemand op kantoor.”