Al voordat Lynn bij het CDA actief werd, maakte ze indruk op Hugo de Jonge

Als stagiaire bij het CDA in Oss komt eerstejaarsstudent Bestuurskunde Lynn van Buul pas net kijken in het politieke wereldje. Maar dat ze het leuk vindt, staat wel vast. ”Al vind ik niet alles interessant.”

Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid, was al eens onder de indruk van Lynn. En toen zat ze nog op de middelbare school. Voor haar profielwerkstuk over vergrijzing bezocht ze een bijeenkomst in Oss waar de oud-lijsttrekker van het CDA sprak. ”Ik vroeg hem naar het conjunctuurbeleid in ons land”, vertelt ze lachend. ”Daar kon hij zo snel ook geen antwoord op geven. Hij vertelde dat ik moeilijke vragen stelde en was echt geïnteresseerd in me.”

Niet te veel invloed

Tijdens die bijeenkomst sloeg de vonk tussen de eerstejaarsstudent en het CDA over. ”Het leek wel alsof De Jonge verstand had van álles. Hij ging met iedereen in gesprek. Dat vond ik heel mooi. Op televisie zie je dat soort dingen vaak niet”, vertelt Lynn.

Ze onderzocht nog wel even partijstandpunten van andere partijen, om zich breed te oriënteren, maar het CDA bleek toch echt haar partij te zijn. ”Ik vind dat de overheid niet té veel invloed moet hebben. En ik ben christelijk, al ga ik niet elke zondag naar de kerk”, vertelt Lynn, die in een straat woont met alleen maar SP’ers. ”Gelukkig kijken mijn buurtgenoten me nog wel gewoon aan”, zegt ze gekscherend.

Eerste motie

Toen Lynn aan haar studie Bestuurskunde bij Avans begon, wilde ze graag ook politiek actief worden. Ze schreef zich in bij het plaatselijke CDA. Daar kwam ze in contact met een raadslid, waarna ze gelijk aan de slag kon als stagiair. Binnenkort levert ze haar eerste motie in. ”Die gaat over werkvoorzieningsschap. Daar heb ik samen met een raadslid aan gewerkt. Leuk, omdat je je helemaal verdiept in één onderwerp. Ook gaan we flyeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daar heb ik zin in”, vertelt ze. ”Ik ben graag in contact met de mensen. Het is wel jammer dat het meeste campagne voeren nu vooral online gebeurt. Maar dat is niet anders.”

Moeilijke woorden

Lynn is zelf enthousiast over haar werk in de politiek, maar merkt dat veel mensen in haar omgeving lastiger te porren zijn. Zij vinden politiek veel te moeilijk en snappen er niets van, zeggen ze dan tegen haar. ”Dat had ik aan het begin ook. Tijdens de eerste vergaderingen die ik bijwoonde, hoorde ik woorden waar ik nog nooit van had gehoord”, vertelt ze. ”Maar hoe beter je het volgt, hoe sneller je het leert. En dan is politiek heel interessant. Volg dus vooral eens een debat of bezoek een raadsvergadering. Je kunt ook altijd een berichtje naar een lokale partij sturen met het verzoek of je eens mag meelopen. Dat vinden politici heel leuk! Ze leggen het je graag uit.”

Overleggen

”Als je in de lokale politiek werkt, kun je in mijn ogen écht mensen helpen. Het mooie daaraan is dat je het als partij niet in je eentje doet. Je overlegt met mensen uit de buurt of stad, en dan voer je iets in. Dat is heel leuk om aan mee te werken. Al vind ik niet alles interessant. Zo hadden we het pas over kadernota’s van de GGD. Daar ligt mijn interesse niet zozeer. Daarom weet ik nog niet in welke rol ik later actief wil zijn voor de partij.”

Lynn ziet zichzelf dus nog niet als opvolgster van partijleider Wopke Hoekstra. ”Eerst maar eens kijken wat ik op lokaal gebied kan oppakken. Op dit moment heb ik nog geen eens kennis van onderwerpen als gezondheidszorg in de regio. Laat mij maar rustig beginnen, zodat ik kan meekijken en leren. In de toekomst kan ik dan misschien als gewoon Tweede Kamerlid de kamer in!”