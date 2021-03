Brand in Den Bosch onder controle: ventilatiesystemen Avans weer aan

De brand aan de Rietveldenkade is onder controle. Daarom zet Avans de ventilatiesystemen vandaag weer aan en ook de ramen en deuren zijn weer open. Net als gisteren gaat het onderwijs gewoon door.

Bij een verschrotingsbedrijf in Den Bosch woedde sinds dinsdagochtend een enorme brand, die ontstond in het opslaggedeelte voor fietsen en koelkasten. Volgens een woordvoerster van de gemeente is de brandweer naar verwachting nog ruim na het weekend bezig met nablussen.

Avans besloot vanwege rookontwikkeling en stankoverlast dinsdag op alle Bossche locaties ramen en deuren te sluiten. Ook stond het ventilatiesysteem uit. Andere coronarichtlijnen, zoals het dragen van mondkapjes en het naleven van de anderhalve meterregel werden wel nageleefd.

De brand die dinsdag de hele dag woedde bij verschrotingsbedrijf A.V.I in Den Bosch, heeft de brandweer ook vannacht flink beziggehouden.https://t.co/nuYGW4RoIN — Stadsgezicht DB (@stadsgezichtdb) March 10, 2021