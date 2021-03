Breaking news: collegegeld eerstejaars straks maar 542 euro

Illustratie: Daan van Bommel

Eerstejaars studenten betalen komend studiejaar maar 542 euro collegegeld: de helft van het halve tarief. Met die beslissing van het ministerie is bijna 100 miljoen euro gemoeid.

In de coronacrisis wil het kabinet studenten tegemoetkomen. Daarom gaat hun collegegeld volgend studiejaar omlaag. Ze hoeven maar de helft te betalen. Voor de meeste studenten betekent dit: geen 2.168 euro, maar slechts 1.084 euro.

Aanvankelijk leken eerstejaars erbuiten te vallen. Zij krijgen altijd al een halvering van het tarief, was het idee. Bovendien is de compensatie bedoeld voor studievertraging, en die hebben de eerstejaars nog niet.

Maar in een nieuwe Q&A van het ministerie staat iets anders. Het wettelijke collegegeldtarief gaat volgend jaar (eenmalig) omlaag naar 1.084 euro. Eerstejaars betalen daar de helft van, dus slechts 542 euro.

Studieschulden

“O, dat wist ik niet”, zegt voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond verheugd. “Ze hadden me bij het ministerie eerst iets anders verteld, maar dit is goed nieuws. Die eerstejaars hebben nog heel lang de tijd om extra studieschulden te maken, dus dit kunnen ze goed gebruiken. En de coronacrisis heeft op hen ook een enorme impact.”

Een woordvoerder van het ministerie hamert er desondanks op dat dit géén nieuwe beslissing is. Het is slechts de uitwerking van de wens om het collegegeld voor studenten volgend jaar te halveren, stelt hij.

Eerder werd inderdaad gekeken of de eerstejaars studenten (die altijd al de helft betalen) ervan uitgezonderd konden worden, maar dat was in de praktijk niet zo eenvoudig en het ministerie vindt het wel “fair” als ook eerstejaars de korting krijgen.

100 miljoen euro

Met die uitwerking is tussen de 85 en 100 miljoen euro gemoeid, afhankelijk van het aantal eerstejaars. Afgelopen jaar begonnen er 65 duizend eerstejaars aan de universiteiten en 119 duizend eerstejaars aan de hogescholen, maar dat waren er uitzonderlijk veel.

Niet alleen eerstejaars betalen maar de helft van het halve tarief. Hetzelfde geldt voor tweedejaars studenten van lerarenopleidingen. Zij betalen eveneens 542 euro voor hun studiejaar.

Schakelstudenten

Ook schakelstudenten (die worden bijgespijkerd tussen bachelor en master in) zijn goedkoper uit, want zij betalen hooguit het wettelijke collegegeld. Dat is volgend jaar dus 1.084 euro. Het mag overigens ook minder zijn. Dat kan de onderwijsinstelling zelf bepalen.

De verlaging van het collegegeld is eenmalig: alleen in studiejaar 2021/2022 krijgen studenten dit lage tarief.