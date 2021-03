Dít is de winnaar van onze Punten Pakken Quiz!

Mandy Smit

Drie maanden lang speelden we iedere maandag onze eigen Punten Pakken Quiz op Instagram Stories. De quiz bestaat uit vijf meerkeuze vragen over bijvoorbeeld sport, politiek, entertainment en over onze eigen nieuwsartikelen. Zorgvuldig werd een klassement bijgehouden en uit de beste spelers is een winnaar geloot.

De gelukkige is niemand minder dan Mandy Smit, derdejaars Verpleegkundestudent bij Avans. Ze is verrast wanneer ze het nieuws te horen krijgt. “Heb ik zo vaak meegedaan? Het meespelen gaat soms onbewust denk ik, haha.” Haar goede antwoorden heeft ze ook te danken aan Instagram: “Ik kijk niet standaard het journaal, maar ik volg wel allerlei nieuwssites op Instagram.” Op de vraag of er ooit is vals gespeeld, wordt braaf ‘nee’ geantwoord. “Wel moet ik eerlijk bekennen dat ik af en toe iets aan mijn vriend vroeg wanneer hij bij mij zat”, zegt Mandy eerlijk.

Verlies

Los van onze Punten Pakken Quiz speelt de Verpleegkundestudent ook graag andere spellen. “Voor corona speelde ik games op de computer of PlayStation. Nu merk ik dat ik het leuker vind om bordspellen te doen op een of andere manier. Rummycub is dan echt mijn favoriet!” Het is maar goed dat ze onze Quiz heeft gewonnen, want volgens eigen zeggen moet ze per se winnen. “Ik kan echt niet tegen mijn verlies. Als ik een hartslagmeter om zou doen bij spelletjes, dan zal je echt schrikken.”

