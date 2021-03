Eén van deze studenten wordt de Avans Ondernemer van het Jaar

De een ontwikkelt recyclebare chipsverpakkingen, de andere custom made sportkleding, of brengt jongeren op leuke en leerzame wijze de principes van boekhouding bij. Welke student wordt de Avans Ondernemer van het Jaar? Punt zet de top 5, in willekeurig volgorde, op een rij.

Snecco, Nicky Vermeule, Niels van Geystelen, Wendell Potters, derdejaarsstudenten Ondernemerschap en Retailmanagement

De chipsafdeling van supermarkten is groot en de keuze enorm. Toch vonden studenten Ondernemerschap en Retailmanagement Niels van Geystelen, Nicky Vermeule en Wendell Potters dat er een chipsproduct ontbrak, namlijk eentje met een recyclebare verpakking. Op een goede ‘snackavond’ vroegen de jongens zich af: “Bij welk afval moet deze chipszak eigenlijk?”. De zakken zijn voorzien van een metalen binnenlaag, wat ervoor zorgt dat ze niet recyclebaar zijn. “Het idee voor ons bedrijf Snecco werd toen geboren”, vertelden de jongens toen Punt eerder dit jaar met hen sprak.

City Steps, Mike Meeusen, Thomas van Heeswijk, Hannes van Bellen en Teun Verschuren, vierdejaarsstudenten Ondernemerschap en Retailmanagement

City Steps werd vorig jaar ook genomineerd, maar toen ging student Tom Dullens er met de winst vandoor. De jonge ondernemers achter City Steps brachten hun e-step al naar Waalwijk maar willen op verschillende plekken in Nederland uitbreiden. “We hebben exclusiviteit op onze elektrische step, samenwerkingen met gemeentes en provincies en bestaande business.” Met City Steps zorgen de studenten ervoor dat de uitstoot van CO2 wordt teruggedrongen en dat mensen steeds vaker kiezen voor een duurzaam vervoersmiddel.

’t Krulstaartje, Cas den Boer, tweedejaars Ondernemerschap en Retailmanagement

De varkens van student Cas staan niet in een stal maar in de wei. In zijn weidevarkenshouderij, genaamd ’t Krulstaartje, staat dierenwelzijn centraal, vertelde hij in een interview met Punt. “Mijn vlees is echt anders dan supermarktvlees”, zei hij in het laatst uitgebrachte magazine. “Het is malser en vetter, waardoor de smaak beter tot zijn recht komt.” De weidevarkens van Cas zijn altijd zichtbaar voor publiek. “We houden blogs bij waarin alles te lezen is wat er binnen onze sector en op de boerderij gebeurt en delen onze werkwijze op de socials.”

Wappsolutions.net, Niels Mollema, vierdejaars Business Informatica

Het bedrijf van student Niels helpt bedrijven van hun voorraad af. “Jaarlijks wordt er voor miljarden euro’s aan voorraad weggegooid, terwijl ergens anders een klant er wel blij mee is”, vertelt Niels. “Door vraag en aanbod te realiseren, vergelijk ik de prijs en vraag van producten door heel Europa.” Wappsolutions.net koopt slecht lopende producten op in het ene land en verkoopt die spullen in een ander land waar wel vraag is naar de producten.

KC Studentenwerk, Coen Heeres, vierdejaars Finance & Control

Geld en studeren is altijd al een issue voor studenten volgens student Coen. “Door de komst van het leenstelsel is dat alleen maar erger geworden. Een forse studieschuld ligt op de loer. Het bedrijf van Coen geeft studenten de mogelijkheid om te werken wanneer het hun uitkomt. “De formule is laagdrempelig en flexibel. Dat houdt in dat er geen ingewikkelde sollicitatieprocedures zijn en het contact loopt via WhatsApp.”

Publieksprijs

Naast de juryprijs, waarvoor de top 5 in de race is, wordt ook de publieksprijs uitgereikt. Alle tien genoemde studentondernemingen maken kans op deze prijs.

ForGo Sports, Tom Jansen, eerstejaars Bestuurskundestudent

Student Tom Jansen wil binnen nu en twee jaar financieel onafhankelijk zijn met zijn eigen onderneming. Hij produceert en verkoopt custom made sportkleding voor recreanten, clubs, teams en professionals in diverse sporten. “Mijn topsportmentaliteit heb ik meegenomen vanuit mijn semiprofessionele wielrencarrière. Daardoor kan ik een flinke dosis stress verwerken en heb ik de drive en de passie om mijn droom te verwezenlijken.”

Noise Demp, Pelle Seinen, tweedejaars Ondernemerschap en Retailmanagement

Een app die geluiden reduceert waardoor de kans op gehoorschade kleiner wordt. Student Pelle Seinen ontwierp er eentje met daarin een equalizer. “Met Noise Demp kan de gebruiker specifieke geluiden reduceren”, vertelt Pelle. “Ik besloot dit te doen nadat ik las dat uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 93 procent van de Nederlanders tussen de 19 en 35 jaar oud vaak wordt blootgesteld aan te harde geluiden.”

Brabant Personenschade, Yunus Ozgul, vierdejaars HBO-Rechten

“Brabant Personenschade helpt en geeft advies aan slachtoffers die letselschade hebben opgelopen”, vertelt Yunus Ozgul. “Ook zorgen we ervoor dat het letselschadedossier zonder onredelijke vertraging wordt behandeld. Onze cliënten zijn voornamelijk mensen met een niet-westerse achtergrond en beheersen de Nederlandse taal niet voldoende om hun recht te krijgen.” Brabant Personenschade is bovendien een erkend leerbedrijf en biedt een voltijdsleerplaats aan voor de opleiding juridisch-administratief dienstverlener aan het mbo.

Het Boekhoudspel, Romy Bührs, derdejaars Finance & Control

Door middel van gamefication brengt student Romy studenten en leerlingen de principes van het boekhouden bij. “Op leuke en leerzame wijze worden de spelers eigenaar van hun eigen onderneming. Allerlei alledaagse ondernemerskeuzes en -risico’s zorgen ervoor dat de speler zijn of haar winst maximaliseert”, aldus Romy. “Op dit moment bestaat het spel uit twee basisversies en is het geschikt voor scholen in het middelbaar onderwijs en hbo-opleidingen.” Romy streeft ernaar om het spel in het schooljaar 2021-2022 op de markt te brengen. Nu is ze vooral bezig met de ontwikkeling van het spel en het testen.

Swep Creations, Sven Vergouwen, vierdejaars Business & IT Management

“Ik ontwikkel software voor leerlingen van middelbare scholen. De oplossing die ik bied lost planning- en organisatieproblemen op, die door een groot deel van de scholen in Nederland worden ervaren.” De software van Sven zorgt ervoor dat leerlingen minder last hebben van stress en piekeren. “Daardoor halen zij hogere cijfers en blijven er minder leerlingen zitten.”

Tijdens Avans Dragon’s Den, voorheen Avans Entrepreneurship Day, pitcht de top 5 hun onderneming aan een vierkoppige jury. Benieuwd wie er wint? Meld je dan hier aan voor het online evenement.