Eindelijk een vereniging voor Bredase studenten Elektrotechniek: sv Silicium

De oprichters van sv Silicium: v.l.n.r. Kevin Haest, Corbin Smink en Christian Porro en op de voorgrond Rico Jie Foeng Sang.

De Academie voor Engineering en ICT (AE&I) is een nieuwe studievereniging rijker: sv Silicium. Vier studenten Elektrotechniek vonden het de hoogste tijd dat die werd opgericht. “Het moest nu gebeuren, anders zou het voor ons te laat zijn.”

“Het idee voor een studievereniging was er al langer”, vertelt Kevin Haest, tweedejaars Elektrotechniek in Breda. “Afgelopen zomer zaten we met z’n drieën op het terras en besloten we om er echt werk van te gaan maken.” Ze hebben bewust gewacht tot het tweede jaar. “We wilden zelf eerst goed starten met onze opleiding.” Naast Kevin, Christian Porro en Rico Jie Foeng Sang, kwam wat later ook Corbin Smink erbij.

“Studenten Elektrotechniek hebben niet altijd een goed beeld van de beroepspraktijk waarin ze later terecht komen”, merkte Kevin. “Maar bedrijven staan wel om hen te springen.” De vereniging wil daarom lezingen van bedrijven organiseren. Een ander doel is zorgen voor meer saamhorigheid op de opleiding. “Elektrotechniekstudenten leggen niet zo makkelijk contact met anderen, daarom willen wij activiteiten organiseren als een borrel of een BBQ.”

Hulp en advies

Sv Silicium is enthousiast ontvangen. Niet alleen door hun medestudenten, maar ook docenten van de opleiding gaven aan dat al een tijdje te willen. “Alleen nam tot nu toe niemand het initiatief”, zegt Kevin. “Ze willen helpen met dingen regelen, maar we kunnen ook gebruik maken van hun netwerk.” De studenten zijn blij met de hulp en de adviezen. “We studeren Elektrotechniek, pr bijvoorbeeld is niet ons vakgebied. Fijn dat iemand ons daarbij wil helpen.”

Het lijkt onlogisch om in coronatijd een nieuwe vereniging op te richten, maar voor de studenten pakt dat juist goed uit. “We hebben nu de tijd om alles goed op poten te zetten, vertelt Christian. “We hoeven niet meteen iets te organiseren.” Er kon een goede website gebouwd worden en verschillende socialmedia-accounts; Facebook Instagram voor de leden, LinkedIn voor bedrijven. Voor presentaties en rapportages van de vereniging werden formats gemaakt. “Als we nu een goede basis neerleggen, hoeven we daar straks niet veel meer aan te doen”, zegt Christian. “Dan hebben we tijd voor evenementen.”

BBQ

Er is alle vertrouwen dat er nog dit studiejaar activiteiten georganiseerd kunnen worden. “Het gaat de goede kant op met de maatregelen”, zegt Kevin. “Het zou leuk zijn om het schooljaar af te sluiten met een BBQ, maar we moeten kijken wat er dan kan.” De vier oprichters staan er in ieder geval niet alleen voor. Er hebben zich genoeg studenten, voornamelijk tweedejaars, gemeld die willen helpen met organiseren. “Ze gaven aan te willen helpen, niet door in het bestuur te gaan, maar wel bij activiteiten.”