Jelle legde grote Bossche brand vast en zag zijn foto’s op de voorpagina van de krant belanden

Bron: Jelle Swets

Avansstudent en hobbyfotograaf Jelle Swets legde dinsdagochtend de grote brand in Den Bosch met zijn drone vast. Zijn foto’s haalden nieuwsmedia als de NOS, Omroep Brabant en de voorpagina van het Brabants Dagblad.

“Zo’n grote brand als die van dinsdagochtend zag ik nog nooit. Ja, op het nieuws misschien. Het was echt een heel bijzondere gewaarwording”, blikt Jelle terug op de grote brand bij een Bossche schrootverwerker die ook gevolgen had voor Avans.

Enorme, zwarte rookwolk

In zijn vrije tijd werkt Jelle in zijn eigen fotografiebedrijf. Tegenwoordig fotografeert hij vooral mensen met hun passie, maar vroeger was hij ook actief als nieuwsfotograaf. Toen hij dinsdagochtend door een collega-fotograaf werd gebeld met het nieuws over de brand, sprong de student Integrale Veiligheidskunde in Den Bosch meteen in de auto. “Het was me al snel duidelijk dat het om een intense brand ging. Vanaf de snelweg zag ik een enorme, zwarte rookwolk.”

Twee verdiepingen hoog

Toen hij de plek des onheils naderde, zag hij nog beter hoe ernstig de situatie was. “De vlammen kwamen tot wel twee verdiepingen hoog, je zag geen hand voor ogen. De hulpdiensten waren overal te zien en er stopten een hoop auto’s met daarin hele gezinnen om te kijken wat er aan de hand was”, vertelt Jelle, die uiteindelijk vanaf zo’n 500 meter afstand met zijn drone foto’s maakte. “Ik stond bovenwinds. Dat betekent dat de wind van je af waait. Ik zag de rookwolk zo de straten van Den Bosch inwaaien.”

Veiligheid

Tijdens het vastleggen van de brand was Jelle niet alleen bezig met zijn foto’s. Hij moest ook aan zijn eigen veiligheid én aan de hulpdiensten denken. “Die mocht ik absoluut niet hinderen. Daar moet je heel bewust mee omgaan als fotograaf. Er zijn regels voor hoe dichtbij je mag komen met je drone, maar toen de blushelikopters kwamen was ik al weg. Het ging allemaal goed.”

Zeer grote brand Den Bosch from Jelle Swets | Fotografie & Video on Vimeo.

Geen toevalstreffer

Al toen hij met zijn drone bezig was, zag de vierdejaarsstudent op zijn tablet dat de foto’s die hij maakte van goede kwaliteit waren. “Ze overtroffen mijn verwachtingen zelfs. Het vuur, de rookwolk, de omvang van de situatie; alles is goed te zien”, vertelt hij. “Een toevalstreffer is het niet, want ik weet hoe mijn drone werkt en heb er ervaring mee. Maar dat ze zó goed waren, is wel heel gaaf.”

Bijna alle nieuwsmedia die over de brand schreven, gebruikten zijn foto’s. Van Omroep Brabant en het Brabants Dagblad tot de NOS, iedereen wilde zijn beelden. “Daar doe je het voor, dat is tof”, vertelt Jelle, die er ook een aardig zakcentje aan verdiend zegt te hebben, zonder het exacte bedrag te willen noemen.

De foto van Jelle haalde de voorpagina van het Brabants Dagblad

Inmiddels is de brand al even onder controle en wordt er nog nageblust. Jelle vond het gaaf om er dinsdag bij te zijn. Wel hoopt hij vanwege het leed voor de betrokkenen dat er niet vaker dit soort branden uitbreken. “Maar als het dan tóch gebeurt, hoop ik dat ik erbij kan om het op een mooie manier vast te leggen.”